Quedan pocos días libres este 2025: ¿Cuándo es el próximo feriado?

02 nov. 2025 - 19:00 hrs.

La llegada de noviembre trae consigo el inicio de la recta final de 2025, pues es el penúltimo mes antes de que el año finalice. En este contexto, muchas son las personas que, cansadas de la rutina, se preguntan si es que todavía quedan feriados.

Y es que los feriados, traigan consigo un fin de semana largo o no, sirven para reponerse del cansancio acumulado durante todo el año.

¿Cuándo es el próximo feriado?

Lamentablemente, durante el mes de noviembre no habrá nuevos feriados. Si bien el 1 de noviembre, que conmemora el Día de Todos los Santos, se considera feriado, este cayó un sábado, por lo que no contó como un día laborable.

Más adelante, el próximo domingo 16 de noviembre, también es declarado como feriado, pero en el contexto de las elecciones parlamentarias y presidenciales que tendrán lugar durante ese día.

Así las cosas, tendremos que esperar hasta diciembre para poder volver a descansar de la rutina con el feriado del 8 de diciembre. Eso sí, la espera será recompensada, pues se tratará de un nuevo fin de semana largo.

Posterior a ello, y sin contar el feriado de la eventual segunda vuelta presidencial, podremos disfrutar del tradicional feriado del 25 de diciembre, que conmemora Navidad, para finalmente despedir el año.

Todos los feriados que quedan en 2025

Domingo 16 de noviembre: Elecciones Presidenciales y Parlamentarias (irrenunciable).

Lunes 8 de diciembre: Inmaculada Concepción.

Domingo 14 de diciembre (por confirmar): Segunda vuelta presidencial (irrenunciable).

Jueves 25 de diciembre: Navidad (irrenunciable).

Jueves 1 de enero de 2026: Año Nuevo (irrenunciable).

