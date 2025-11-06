Compensación para mujeres por diferencia de expectativa de vida: ¿Cómo se pagará desde enero?

06 nov. 2025 - 07:00 hrs.

La Compensación por diferencia de expectativa de vida para mujeres es un beneficio previsional creado por la reforma de pensiones con el fin de reducir la brecha de género en las jubilaciones.

Dado que las mujeres, al jubilarse, suelen tener una mayor esperanza de vida que los hombres, sus ahorros previsionales deben cubrir más años de pensión, lo que tiende a reducir el monto mensual que reciben.

Por lo anterior, esta nueva ayuda busca "igualar" lo que recibiría una mujer si tuviera, al pensionarse, el mismo ahorro, la misma edad y el mismo grupo familiar que un hombre.

¿De cuánto será la Compensación por diferencia de expectativa de vida?

Si bien entregará un mínimo de 0,25 UF mensual, el monto de la compensación no es un número único para todas, pues depende principalmente de la edad de jubilación de la mujer.

Si la persona se jubila a la edad de 65 años, recibirá el 100% del beneficio. Si se jubila antes, a partir de los 65 años obtendrá un aporte inferior. En detalle:

Jubilándose a los 65 años recibirá el 100% de la compensación.

de la compensación. Jubilándose a 64 años recibirá el 75% .

. Jubilándose a 63 años recibirá el 50% .

. Jubilándose a 62 años recibirá el 25% .

. Jubilándose a 61 años recibirá el 15% .

. Jubilándose a 60 años recibirá el 5%.

¿Cómo se pagará la Compensación por diferencia de expectativa de vida?

Cabe recordar que la compensación entra en vigencia en enero de 2026, al igual que el beneficio por años cotizados, pues ambos pertenecen al Seguro Social que creó la reforma de pensiones.

Respecto al cómo se pagará, hay dos características importantes: el aporte no requiere de una solicitud y se otorgará automáticamente a todas las pensionadas junto a su respectiva jubilación. Vale decir, vendrá incluido en la mensualidad, no hay que hacer un trámite adicional para obtenerlo.

