¿Te gustaría trabajar en la PDI? Así puedes postular al proceso de admisión de aspirante a Oficial Policial Profesional de Línea

04 nov. 2025 - 08:30 hrs.

La Policía de Investigaciones (PDI) desarrolla un nuevo proceso extraordinario de postulaciones para aspirantes a Oficial Policial Profesional de Línea (OPPL) en la Escuela de Investigaciones Policiales Presidente Arturo Alessandri Palma, considerada como “el plantel formador de los futuros Detectives de la PDI”.

Este proceso de admisión está abierto a chilenas y chilenos solteros de entre 17 y 21 años, quienes podrían ser parte de la promoción 2026-2030. La formación como Oficial Policial Profesional de Línea tiene una duración de ocho semestres, es decir, cuatro años de estudio intensivo.

Así puedes postular al proceso de admisión para el cargo de OPPL

El proceso de postulación es relativamente sencillo. Sigue estos pasos para completar tu inscripción en este período extraordinario:

1. Ingresa al sitio web oficial de la Policía de Investigaciones (PDI) (clic aquí).

2. Lee la información presentada y selecciona “Sí, he leído” y posteriormente “Aceptar”.

3. Ingresa tu ClaveÚnica. Si no la tienes, solicítala en el sitio correspondiente.

4. Completa el formulario de inscripción con tus datos personales.

5. Acepta los términos y condiciones del proceso.

6. Haz clic en “Inscribir”.

7. Realiza el pago de la inscripción ($35.000). El sistema te confirmará que completaste la inscripción y recibirás un correo electrónico de confirmación.

Si no cumples con los requisitos de edad o estatura, desde ChileAtiende explican que “la plataforma te alertará y te permitirá enviar una solicitud de dispensa, la que debe ser aprobada para continuar con el pago de la inscripción. Una vez aprobada la dispensa podrás validar y completar tu inscripción, y pagar el trámite”.

¿Cuáles son los requisitos?

Los jóvenes de nacionalidad chilena que deseen participar deben ser solteros y cumplir con los siguientes requisitos:

Tener entre 17 y 21 años de edad al momento de ingreso al plantel.

al momento de ingreso al plantel. Cuarto medio completado (rendido o estar cursándolo al momento de la postulación).

(rendido o estar cursándolo al momento de la postulación). Haber cumplido con la Ley de Reclutamiento (solo varones).

Requisitos de salud y antecedentes:

Estatura mínima sin calzado: 1,75 metros (hombres) y 1,60 metros (mujeres).

Salud compatible con las futuras actividades profesionales.

con las futuras actividades profesionales. Antecedentes personales y familiares intachables.

personales y familiares No haber sido condenado por crimen o simple delito de acción penal pública.

por crimen o simple delito de acción penal pública. No encontrarse suspendido por un sumario administrativo.

Requisito académico:

Prueba de Admisión a la Educación Superior rendida o por rendir, con vigencia de hasta 4 años. Incluye PDT rendida desde 2022 en adelante, y PAES (invierno o proceso regular) rendida desde 2023.

Pronto finalizan las postulaciones

En caso de no cumplir con los requisitos de estatura y edad, deberás realizar una solicitud de dispensa (autorización especial) de acuerdo a la normativa vigente de la PDI.

Si acreditas la posesión de un título profesional otorgado por una universidad o un instituto profesional, podrás ser eximido de los requisitos de edad (mediante una solicitud de dispensa) y de haber rendido Prueba de Admisión a la Educación Superior.

El proceso de admisión extraordinario finaliza este viernes 7 de noviembre de 2025.

Todo sobre PDI