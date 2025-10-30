Elecciones Chile 2025: Revisa los facsímiles electorales oficiales para el 16 de noviembre

30 oct. 2025 - 13:50 hrs.

El próximo domingo 16 de noviembre de 2025, la población chilena elegirá no solo al próximo Presidente de la República, sino también a los diputados y senadores que conformarán el nuevo ciclo parlamentario desde 2026.

Conocer el facsímil electoral es fundamental antes de dirigirse a la urna, ya que permite identificar a todos los candidatos disponibles, entender la estructura de la cédula y aprender el procedimiento correcto de plegado para depositar el voto en la urna correspondiente.

Conoce el facsímil oficial para las elecciones

El Servicio Electoral (Servel) ha puesto a disposición de la ciudadanía un sitio web especializado con los facsímiles oficiales de las cédulas de votación para las Elecciones Presidencial y Parlamentarias 2025. Estos documentos se encuentran organizados por región y comuna.

Para acceder a los facsímiles:

Ingresa a servel.cl/facsimiles-elecciones-2025/ Selecciona tu región y comuna Accede a los facsímiles de candidatos presidenciales, diputados y senadores Revisa detalladamente el formato y procedimiento de votación

Los ocho candidatos presidenciales

La cédula electoral única contiene a ocho candidatos y candidatas que buscarán ocupar el sillón presidencial para el período 2026-2030:

En la votación presidencial, cada elector debe marcar una única preferencia, la cual corresponde al candidato o candidata que considera la más representativa de sus intereses y valores políticos.

Revisa cómo será el facsímil para las Elecciones Presidenciales 2025

