Elecciones Chile 2025: Revisa los facsímiles electorales oficiales para el 16 de noviembre
- Por Cristian Latorre
El próximo domingo 16 de noviembre de 2025, la población chilena elegirá no solo al próximo Presidente de la República, sino también a los diputados y senadores que conformarán el nuevo ciclo parlamentario desde 2026.
Conocer el facsímil electoral es fundamental antes de dirigirse a la urna, ya que permite identificar a todos los candidatos disponibles, entender la estructura de la cédula y aprender el procedimiento correcto de plegado para depositar el voto en la urna correspondiente.
Conoce el facsímil oficial para las elecciones
El Servicio Electoral (Servel) ha puesto a disposición de la ciudadanía un sitio web especializado con los facsímiles oficiales de las cédulas de votación para las Elecciones Presidencial y Parlamentarias 2025. Estos documentos se encuentran organizados por región y comuna.Ir a la siguiente nota
Para acceder a los facsímiles:
- Ingresa a servel.cl/facsimiles-elecciones-2025/
- Selecciona tu región y comuna
- Accede a los facsímiles de candidatos presidenciales, diputados y senadores
- Revisa detalladamente el formato y procedimiento de votación
Los ocho candidatos presidenciales
La cédula electoral única contiene a ocho candidatos y candidatas que buscarán ocupar el sillón presidencial para el período 2026-2030:
- Franco Parisi Fernández
- Jeannette Jara Román
- Marco Antonio Enríquez-Ominami Gumucio
- Johannes Kaiser Barents von Hohenhagen
- José Antonio Kast Rist
- Eduardo Antonio Artes Brichetti
- Evelyn Matthei Fornet
- Harold Mayne-Nicholls Secul
En la votación presidencial, cada elector debe marcar una única preferencia, la cual corresponde al candidato o candidata que considera la más representativa de sus intereses y valores políticos.
Revisa cómo será el facsímil para las Elecciones Presidenciales 2025
