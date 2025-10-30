Logo Mega

Metro de Santiago abrirá antes y cerrará más tarde por corrida y concierto de Linkin Park: Revisa cuándo y en qué estaciones

Metro de Santiago ha anunciado una extensión en sus horarios de apertura y cierre para este domingo 2 de noviembre, con el objetivo de facilitar el traslado de asistentes a dos eventos de gran convocatoria que se desarrollarán simultáneamente en la capital.

Los eventos que generan estos ajustes son la corrida Gana Santiago, que iniciará en Paseo Bulnes, y el concierto de Linkin Park en el Estadio Nacional, programado para las 21:00 horas.

Horario especial para la corrida Gana Santiago

Para facilitar el desplazamiento de quienes participarán en la corrida Gana Santiago, Metro abrirá todas las estaciones de la Línea 1 desde las 06:30 de la mañana, una hora antes del horario habitual de apertura (07:30 horas).

Esta medida permitirá que los corredores y asistentes al evento se movilicen sin inconvenientes.

Servicio extendido por concierto de Linkin Park

El servicio de Metro será extendido hasta las 00:30 horas en múltiples estaciones de la Línea 6 y Línea 3 con el propósito de facilitar el regreso de los asistentes al concierto de Linkin Park:

Estaciones de ingreso por Línea 6:

  • Estadio Nacional
  • Ñuble
  • Ñuñoa

Estaciones de salida por Línea 6:

  • Cerrillos
  • Franklin
  • Ñuble
  • Ñuñoa
  • Inés de Suárez
  • Los Leones

Estaciones de salida por Línea 3:

  • Plaza Quilicura
  • Conchalí
  • Hospitales
  • Universidad de Chile
  • Irarrázaval
  • Ñuñoa
  • Plaza Egaña

Estación de conexión: Ñuñoa funciona como punto de combinación entre Línea 6 y otras líneas.

Finalmente, Metro recomienda que "planifiques tu viaje, cargues tu bip! con tiempo y disfrutes de estos eventos deportivos con responsabilidad.

