Metro de Santiago abrirá antes y cerrará más tarde por corrida y concierto de Linkin Park: Revisa cuándo y en qué estaciones
- Por Cristian Latorre
Metro de Santiago ha anunciado una extensión en sus horarios de apertura y cierre para este domingo 2 de noviembre, con el objetivo de facilitar el traslado de asistentes a dos eventos de gran convocatoria que se desarrollarán simultáneamente en la capital.
Los eventos que generan estos ajustes son la corrida Gana Santiago, que iniciará en Paseo Bulnes, y el concierto de Linkin Park en el Estadio Nacional, programado para las 21:00 horas.
Horario especial para la corrida Gana Santiago
Para facilitar el desplazamiento de quienes participarán en la corrida Gana Santiago, Metro abrirá todas las estaciones de la Línea 1 desde las 06:30 de la mañana, una hora antes del horario habitual de apertura (07:30 horas).
Esta medida permitirá que los corredores y asistentes al evento se movilicen sin inconvenientes.
Servicio extendido por concierto de Linkin Park
El servicio de Metro será extendido hasta las 00:30 horas en múltiples estaciones de la Línea 6 y Línea 3 con el propósito de facilitar el regreso de los asistentes al concierto de Linkin Park:
Estaciones de ingreso por Línea 6:
- Estadio Nacional
- Ñuble
- Ñuñoa
Estaciones de salida por Línea 6:
- Cerrillos
- Franklin
- Ñuble
- Ñuñoa
- Inés de Suárez
- Los Leones
Estaciones de salida por Línea 3:
- Plaza Quilicura
- Conchalí
- Hospitales
- Universidad de Chile
- Irarrázaval
- Ñuñoa
- Plaza Egaña
Estación de conexión: Ñuñoa funciona como punto de combinación entre Línea 6 y otras líneas.
Finalmente, Metro recomienda que "planifiques tu viaje, cargues tu bip! con tiempo y disfrutes de estos eventos deportivos con responsabilidad.
