"Peaje a Luca": La autopista que tendrá rebajas durante fin de semana largo

28 oct. 2025 - 16:00 hrs.

Una importante y conveniente noticia de cara al fin de semana largo es el que tendrán los automovilistas que quieran aprovechar el día de descanso, pues la Autopista Nueva Aconcagua anunció la implementación del "Peaje a Luca".

Esto, considera la rebaja tarifaria decretada por el Ministerio de Obras Públicas en determinados horarios del jueves 30 y viernes 31 de octubre, así como el domingo 02 de noviembre.

¿Qué autopistas tendrá el Peaje a Luca?

De esta forma, la plaza de peaje Las Vegas (Kilómetro 89 de la Ruta 5 Norte, comuna de Llay Llay, Región de Valparaíso) aplicará “peaje a luca” en ambos sentidos para autos y camionetas, el jueves 30 (07:00 a 13:00 horas), viernes 31 de octubre (07:00 a 10:00 horas) y domingo 2 de noviembre (07:00 a 12:00 horas).

Por su parte, durante mismas jornadas, los camiones de 2 o más ejes tendrán una rebaja del 50% entre las 00:00 y las 07:00 horas.

A esas rebajas, se suma el descenso en el valor que experimentó el peaje del Túnel El Melón en todas sus categorías desde el pasado 16 de julio.

Tránsito de

De acuerdo a las estimaciones, los horarios de alto tráfico se registraría el jueves 30 de octubre entre las 12:00 y 20:00 horas, con más de 2.500 vehículos saliendo por hora, en promedio. En tanto, el viernes 31 de octubre desde las 9:00 a 15:00 horas se registrarían, en dirección al Norte. En cuanto al regreso, se proyecta que el mayor flujo se concentraría el domingo 2 de noviembre, entre las 12:00 y 19:00 horas hacia el Sur.

Durante todo el periodo de contingencia se contará con la capacidad máxima de las vías, los sistemas Free Flow habilitados, además de refuerzo en las plazas de peaje manuales