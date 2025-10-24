Este es el auto eléctrico más vendido en Chile en lo que va de 2025
- Por Cristian Latorre
La Asociación Nacional Automotriz de Chile (ANAC) publicó su Informe de Ventas de Vehículos Cero y Bajas Emisiones correspondiente a septiembre, en el que reveló cuáles han sido los autos eléctricos más vendidos en lo que va de 2025 en el país.
Según ANAC, durante septiembre se registró un aumento del 65,9% en la venta de vehículos eléctricos enchufables, con 461 coches eléctricos vendidos y 385 unidades de vehículos eléctricos híbridos enchufables (PHEV) comercializados.
Por su parte, los electrificados no enchufables experimentaron un aumento del 118,4% con 832 híbridos y 1.466 MHEV, tecnologías que, en conjunto, representan el 10,5% de la participación en el mercado interno.Ir a la siguiente nota
Volvo sigue liderando el ranking
En esta ocasión, lidera el ranking Volvo, desplazando a dos modelos de Tesla al segundo puesto y en tercera ubicación.
Con 497 unidades comercializadas en lo que va de 2025, el Volvo EX30 lidera las ventas, superando al Model Y de Tesla, que acumuló 381 unidades. En tercer lugar, se posicionó el Model 3 de la misma firma automotriz, con 280 matriculaciones.
Ranking de los vehículos eléctricos más vendidos en Chile
Según ANAC, estos son los modelos eléctricos con mayor número de ventas entre enero y septiembre de 2025:
- Volvo - EX30: 497 unidades vendidas.
- Tesla - Model Y: 381 unidades vendidas.
- Tesla - Model 3: 280 unidades vendidas.
- BYD - Yuan Pro: 238 unidades vendidas.
- Renault - Kwid E-Tech: 237 unidades vendidas
- BYD - Dolphin Mini EV: 227 unidades vendidas.
- Chevrolet - Bolt: 128 unidades vendidas.
- Dong Feng - E70: 122 unidades vendidas.
- BYD - Yuan Plus EV: 120 unidades vendidas.
- Maxus - Edeliver 3: 100 unidades vendidas.
Leer más de
Notas relacionadas
- Proyectos buscan extender vigencia de licencia de conducir: ¿Por cuántos años se ampliaría?
- Alerta de seguridad por defecto que aumentaría "riesgo de accidente" en autos vendidos en Chile: Revisa los modelos afectados
- Persecución en La Reina dejó dos delincuentes lesionados y detenidos tras volcar auto: Intentaron robar en un jardín infantil