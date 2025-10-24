Logo Mega

Este es el auto eléctrico más vendido en Chile en lo que va de 2025

La Asociación Nacional Automotriz de Chile (ANAC) publicó su Informe de Ventas de Vehículos Cero y Bajas Emisiones correspondiente a septiembre, en el que reveló cuáles han sido los autos eléctricos más vendidos en lo que va de 2025 en el país.

Según ANAC, durante septiembre se registró un aumento del 65,9% en la venta de vehículos eléctricos enchufables, con 461 coches eléctricos vendidos y 385 unidades de vehículos eléctricos híbridos enchufables (PHEV) comercializados.

Por su parte, los electrificados no enchufables experimentaron un aumento del 118,4% con 832 híbridos y 1.466 MHEV, tecnologías que, en conjunto, representan el 10,5% de la participación en el mercado interno.

Volvo sigue liderando el ranking

En esta ocasión, lidera el ranking Volvo, desplazando a dos modelos de Tesla al segundo puesto y en tercera ubicación.

Con 497 unidades comercializadas en lo que va de 2025, el Volvo EX30 lidera las ventas, superando al Model Y de Tesla, que acumuló 381 unidades. En tercer lugar, se posicionó el Model 3 de la misma firma automotriz, con 280 matriculaciones.

Ranking de los vehículos eléctricos más vendidos en Chile

Según ANAC, estos son los modelos eléctricos con mayor número de ventas entre enero y septiembre de 2025:

  1. Volvo - EX30: 497 unidades vendidas.
  2. Tesla - Model Y: 381 unidades vendidas.
  3. Tesla - Model 3: 280 unidades vendidas.
  4. BYD - Yuan Pro: 238 unidades vendidas.
  5. Renault - Kwid E-Tech: 237 unidades vendidas
  6. BYD - Dolphin Mini EV: 227 unidades vendidas.
  7. Chevrolet - Bolt: 128 unidades vendidas.
  8. Dong Feng - E70: 122 unidades vendidas.
  9. BYD - Yuan Plus EV: 120 unidades vendidas.
  10. Maxus - Edeliver 3: 100 unidades vendidas.

