Servicio Militar 2026: Quiénes pueden excusarse, hasta cuándo y qué papeles necesitas

25 oct. 2025 - 09:00 hrs.

Se acerca el fin del plazo para presentar excusas válidas y evitar el Servicio Militar 2026. El sorteo general se realizó en octubre para completar los cupos que no fueron llenados por voluntarios, y quienes resultaron seleccionados deberán acuartelarse el próximo año, salvo que acrediten una causal de exclusión.

¿No quieres presentarte? Revisa a continuación quienes pueden excluirse del proceso, hasta cuándo puedes hacerlo y los papeles que necesitas.

¿Quiénes pueden excusarse del Servicio Militar?

Según ChileAtiende, las excusas aceptadas incluyen:

Imposibilidad física, psíquica o social .

. Ser miembro de las Fuerzas de Orden, Seguridad Pública o Gendarmería .

. Deterioro económico en el grupo familiar.

en el grupo familiar. Estar casado, ser padre o próximo a serlo antes del sorteo.

antes del sorteo. Haber sido condenado a una pena aflictiva .

. Ser descendiente directo o colateral (hasta segundo grado) de víctimas de violaciones a los derechos humanos o violencia política.

¿Hasta cuándo puedo hacer el trámite?

El plazo para presentar estas excusas vence el 12 de noviembre y el trámite puede realizarse en línea o de manera presencial.

¿Cómo me puedo excluir?

Para hacerlo online, se debe ingresar al sitio serviciomilitar.cl con ClaveÚnica, seleccionar la opción “Causas de Exclusión o Modalidad para no realizar el Servicio Militar” y seguir las instrucciones.

Quienes prefieran hacerlo presencialmente deben acudir a una oficina del cantón de reclutamiento, presentar la documentación que respalde la causal y formalizar la reclamación ante la Comisión Especial de Acreditación (CEA).

La respuesta se entrega en un plazo máximo de 20 días hábiles mediante carta certificada o directamente en el cantón.

ATON

Te arriesgas a multas

No presentar excusas ni cumplir con el llamado puede implicar sanciones, como multas e inhabilitación para cargos públicos, además de la obligación de realizar el servicio en conscripción ordinaria.

Por ejemplo, si no te presentas tras ser convocado, serás considerado infractor y quedarás inhabilitado para ejercer cargos y oficios públicos. Además, podrías enfrentar multas:

Si fuiste destinado a la Defensa Civil y no te presentas : multa de 4 a 8 UTM (entre $160.000 y $320.000).

: multa de 4 a 8 UTM (entre $160.000 y $320.000). Si fuiste declarado infractor o remiso y quieres evitar la sanción: deberás cumplir el servicio en modalidad de Conscripción Ordinaria por 2 años. Informan que usar documentos falsos para eximirse es delito, sancionado según el Código Penal.

Todo sobre Servicio Militar