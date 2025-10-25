Servicio Militar 2026: Quiénes pueden excusarse, hasta cuándo y qué papeles necesitas
- Por Cristian Latorre
Se acerca el fin del plazo para presentar excusas válidas y evitar el Servicio Militar 2026. El sorteo general se realizó en octubre para completar los cupos que no fueron llenados por voluntarios, y quienes resultaron seleccionados deberán acuartelarse el próximo año, salvo que acrediten una causal de exclusión.
¿No quieres presentarte? Revisa a continuación quienes pueden excluirse del proceso, hasta cuándo puedes hacerlo y los papeles que necesitas.
¿Quiénes pueden excusarse del Servicio Militar?
Según ChileAtiende, las excusas aceptadas incluyen:
- Imposibilidad física, psíquica o social.
- Ser miembro de las Fuerzas de Orden, Seguridad Pública o Gendarmería.
- Deterioro económico en el grupo familiar.
- Estar casado, ser padre o próximo a serlo antes del sorteo.
- Haber sido condenado a una pena aflictiva.
- Ser descendiente directo o colateral (hasta segundo grado) de víctimas de violaciones a los derechos humanos o violencia política.
¿Hasta cuándo puedo hacer el trámite?
El plazo para presentar estas excusas vence el 12 de noviembre y el trámite puede realizarse en línea o de manera presencial.
¿Cómo me puedo excluir?
Para hacerlo online, se debe ingresar al sitio serviciomilitar.cl con ClaveÚnica, seleccionar la opción “Causas de Exclusión o Modalidad para no realizar el Servicio Militar” y seguir las instrucciones.
Quienes prefieran hacerlo presencialmente deben acudir a una oficina del cantón de reclutamiento, presentar la documentación que respalde la causal y formalizar la reclamación ante la Comisión Especial de Acreditación (CEA).
La respuesta se entrega en un plazo máximo de 20 días hábiles mediante carta certificada o directamente en el cantón.
Te arriesgas a multas
No presentar excusas ni cumplir con el llamado puede implicar sanciones, como multas e inhabilitación para cargos públicos, además de la obligación de realizar el servicio en conscripción ordinaria.
Por ejemplo, si no te presentas tras ser convocado, serás considerado infractor y quedarás inhabilitado para ejercer cargos y oficios públicos. Además, podrías enfrentar multas:
- Si fuiste destinado a la Defensa Civil y no te presentas: multa de 4 a 8 UTM (entre $160.000 y $320.000).
- Si fuiste declarado infractor o remiso y quieres evitar la sanción: deberás cumplir el servicio en modalidad de Conscripción Ordinaria por 2 años. Informan que usar documentos falsos para eximirse es delito, sancionado según el Código Penal.
