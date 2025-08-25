Extensión de la Línea 6 del Metro de Santiago: ¿Cuándo se inaugura?

25 ag. 2025 - 20:00 hrs.

Uno de los proyectos de expansión que desarrolla el Metro de Santiago corresponde a la extensión de la Línea 6 de la red ferroviaria, la cual va desde la estación Los Leones, en Providencia; hasta la estación Cerrillos, en la comuna del mismo nombre.

Actualmente, se está construyendo la extensión de la Línea 6 hacia el poniente, obras que consideran la edificación de la nueva estación "Lo Errázuriz", la cual estará ubicada hacia el poniente de la actual terminal Cerrillos, en la intersección de Avenida Costanera Norte del Ferrocarril con Avenida Lo Errázuriz.

Dichas obras tienen una extensión de 3 kilómetros y beneficiarán a una población estimada de 90 mil habitantes. Además, será una estación intermodal que permitirá conectar con el futuro tren Santiago-Melipilla.

¿Cuándo se inaugura la extensión de la Línea 6 el Metro de Santiago?

La nueva estación "Lo Errázuriz" de la Línea 6 del Metro de Santiago, que se ubicará en Cerrillos, debería comenzar a operar a fines del año 2027.

Este proyecto de extensión se encuentra en la etapa de excavaciones de piques, galerías y túneles, la cual se extenderá hasta junio de 2026. La etapa de obras civiles de la estación comenzaría en febrero de 2026 y terminaría en 2027.

De acuerdo a las proyecciones, durante el segundo trimestre de 2027 se dará paso al primer tren de la extensión hacia poniente de la Línea 6 para luego desarrollar la marcha blanca de los trenes y dar inicio oficial a las operaciones.

La nueva estación Lo Errázuriz no será la única extensión de la Línea 6 en los próximos años. Cuando se inaugure la Línea 7 del Metro, proyectada para 2028, la Línea 6 se ampliará hacia el sector oriente con una estación en la intersección de Avenida Vitacura con Avenida Isidora Goyenechea, la que permitirá combinar con la futura Línea 7.

Trazado Línea 6 extendida

Revisa cómo quedará el trazado de la Línea 6 cuando se inauguren sus nuevas estaciones:

Lo Errázuriz (inauguración 2027)

Cerrillos

Lo Valledor

Pedro Aguirre Cerda

Franklin (combinación Línea 2)

Bío Bío

Ñuble (combinación Línea 5)

Estadio Nacional

Ñuñoa (combinación Línea 3)

Inés de Suárez

Los Leones

Futura estación (combinación Línea 7)

