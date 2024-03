¿Aún no cobras el Bono Marzo? Consulta con tu RUT si tienes derecho al beneficio

21 mar. 2024 - 08:00 hrs.

La versión 2024 del Bono Marzo está culminando, pues desde el sábado 15 se están entregando los últimos pagos del beneficio formalmente conocido como Aporte Familiar Permanente.

Es posible que determinadas personas no sepan si son o no beneficiarias de esta importante ayuda monetaria, lo que puede significar que podrían perder el dinero si no lo cobran a tiempo.

¿Quiénes recibieron el Bono Marzo 2024?

La bonificación se entregó en tres fechas comprendidas entre febrero y marzo. Y en cada una de ellas se benefició a:

Desde el 15 de febrero:

Se pagó a quienes, entre el 15 y el 29 de febrero, recibían pagos del Subsidio Familiar, Chile Solidario o por el Subsistema de Seguridades y Oportunidades, a través del Instituto de Previsión Social (IPS).

Desde el 1 de marzo

Se pagó a quienes, entre el 1 y el 14 de marzo, recibían pagos del Subsidio Familiar, Chile Solidario o por el Subsistema de Seguridades y Oportunidades, a través del Instituto de Previsión Social (IPS).

También se pagó a los pensionados del IPS con cargas familiares.

Desde el 15 de marzo

Se está pagando a quienes reciben Asignación Familiar o Asignación Maternal por sus cargas familiares.

También a pensionados de entidades distintas al IPS.

Imagen referencial.

¿Cómo revisar si tengo que cobrar el Bono Marzo?

Quienes deseen conocer si les toca el bono —también sirve para consultar sobre la primera y segunda entrega del dinero—, deben ingresar al sitio web oficial del beneficio, www.aportefamiliar.cl, y pinchar el botón que señala "consultar".

Automáticamente, se habilitará una plataforma del IPS en que la persona debe ingresar su RUT y fecha de nacimiento, haciendo nuevamente clic en "consultar".

De ser beneficiario, el sistema señalará la fecha y forma de pago de la bonificación.

¿Hasta cuándo hay plazo para cobrarlo?

Hay un plazo de nueve meses para cobrar el Aporte Familiar Permanente, contabilizando desde la fecha de emisión del documento de pago. Por lo tanto:

A los que les pagaron el 15 de febrero tienen hasta el 15 de noviembre de 2024 .

. A los que les pagaron el 1 de marzo tienen hasta el 1 de diciembre de 2024 .

. A los que les pagaron el 15 de marzo tienen hasta el 15 de diciembre de 2024.

¿Quiénes cobran presencialmente el Bono Marzo?

Según explica el IPS y ChileAtiende, las personas que no son beneficiarias habituales del IPS y no tienen Cuenta RUT de BancoEstado se les pagará de manera presencial el bono. En esta plataforma del IPS se puede conocer el lugar y fecha de pago.

Lo mismo sucede con quienes tengan su Cuenta RUT desactivada, pues también deben hacer la consulta sobre dónde deben cobrar el dinero presencialmente.

Todo sobre Bono Marzo