Bono Invierno: ¿Quiénes pueden recibirlo este 2024?

18 feb. 2024 - 08:00 hrs.

El Bono Invierno es un beneficio estatal que está dirigido a un grupo específico de la población que debe cumplir alguna de las condiciones establecidas por Instituto de Previsión Social (IPS).

Este aporte se entrega en un pago único durante el primer semestre de 2024 y su monto equivaldrá a $77.982.

"Será de cargo fiscal, no constituirá remuneración o renta para ningún efecto legal, no será imponible ni tributable y no estará afecto a descuento alguno", señala la ley 21.647. Vale decir, los beneficiarios recibirán los $77.982 de manera íntegra.

¿Quiénes pueden recibir el Bono Invierno en 2024?

La lista de beneficiarios y beneficiarias es la misma de años anteriores; vale decir, en 2024 recibirán el Bono Invierno los adultos mayores de 65 años o más que reúnan alguna de las siguientes condiciones:

Sean pensionados del Instituto de Previsión Social, Instituto de Seguridad Laboral, Dipreca o Capredena, o de mutualidades de empleadores. Independiente del organismo, deben recibir pensiones que sean inferiores o iguales al valor de la pensión mínima de vejez para pensionados de 75 años o más (hoy equivale a $212.406).

Sean pensionados del sistema AFP y se encuentren percibiendo pensiones mínimas con garantía estatal.

Sean pensionados del sistema de pensiones de vejez (1980), se encuentren recibiendo un Aporte Previsional Solidario de Vejez (APSV) y sus pensiones sean menores o iguales a $212.406.

Sean beneficiarios (no es necesario que estén jubilados) de la Pensión Garantizada Universal (PGU), siempre que no tuvieran derecho a otra pensión en algún régimen previsional

Sean pensionados de algún régimen previsional que, adicionalmente, se encuentren recibiendo una PGU y cuyas pensiones sean de un monto inferior o igual a $212.406.

¿Cuándo se paga el Bono Invierno?

La entrega de los $77.982 se concretará en mayo —para ser beneficiario, es importante que los 65 años de edad estén cumplidos al 1 de mayo de 2024. Si a esa fecha no están cumplidos, es posible que la persona no reciba el aporte estatal.

Cabe recordar que el bono viene incluido en el pago de la pensión de mayo. Desde ChileAtiende precisan que si la persona cobra su jubilación de manera presencial, solo debe presentar su cédula de identidad para retirar el dinero.

Todo sobre Bono Invierno