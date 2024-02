¿No te duran mucho los trajes de baño? Con estos consejos puedes limpiarlos y cuidarlos a la vez

05 feb. 2024 - 17:00 hrs.

En la temporada de verano, el traje de baño se vuelve una pieza esencial de nuestro clóset, convirtiéndose en la vestimenta de preferencia para capear el calor del día.

Estas prendas, sin embargo, pueden sufrir daños y desgastes con el tiempo. Sus elásticos se pueden soltar, los colores se pueden desteñir e incluso la tela se puede romper.

Si te preguntas por qué tus trajes de baño no duran tanto o no conservan su calidad original, podría ser que no lo estés lavando y cuidando de manera adecuada.

¿Como lavar los trajes de baño?

Los trajes de baño se deben lavar con agua fría y jabón neutro, según indicó a Vogue Clara Montes, fundadora de la marca de trajes baños mexicana Bari Swimwear, con más de 20 años de trayectoria.

También recomiendan lavarlos a mano, sin utilizar químicos fuertes que puedan dañar las prendas.

"Es muy importante no utilizar blanqueadores, cloro, suavizantes, ni mucho menos meterlos a la lavadora o secadora", indicó Montes.

Para el momento del secado, es recomendable dejar que se sequen de manera horizontal en un lugar con sombra o donde haya viento.

Es importante evitar estrujarlo o colgarlo con ganchos para evitar daños en el material. Montes también recomienda evitar exponer el traje a altas temperaturas: "El calor intenso del jacuzzi o el planchado puede debilitar las fibras, al tratarse de telas elásticas".

Otros tips de cuidado

La dueña de Bari Swimwear dice que los colores de las prendas de baño que elegimos también pueden afectar qué tan rápido se desgasta el material.

"Por ejemplo, los neones o colores como fucsia suelen tener menor resistencia a la luz solar y al cloro. En cambio, los colores con mayor solidez como azul marino y negro los toleran mucho mejor", señaló.

También, después de usarlos, hay que evitar dejarlos húmedos en lugares sin ventilación, como cajones o maletas, ya que esto puede arruinar la calidad del material.

Por último, se recomienda no usar aceites o cremas bronceadoras, ya que pueden manchar los trajes de manera irreversible.

