Eventual IFE de Invierno: Conoce los montos y quiénes lo recibirían

Con la llegada de los meses más fríos y el aumento en el costo de la vida producto de la inflación, diversos parlamentarios volvieron a proponer la implementación de un Ingreso Familiar de Emergencia (IFE).

Los bonos IFE fueron una de las ayudas económicas más importantes que se entregaron durante los primeros meses de pandemia para ayudar a las familias del país. Actualmente, solo está vigente el IFE Laboral, destinado a quienes consigan un nuevo empleo.

Uno de los impulsores del IFE de Invierno es Jaime Naranjo, presidente de la Comisión de Hacienda de la Cámara de Diputadas y Diputados, quien aseguró que durante los próximos días o semanas habrá "una buena noticia" en esta materia, pese a que el Presidente Gabriel Boric descartó un bono de estas características.

¿Quiénes recibirían el posible IFE de Invierno?

Según Naranjo, este eventual IFE de Invierno no sería universal, sino que focalizado en las personas que realmente lo necesitan, y estaría vigente durante los meses de junio, julio y agosto.

El diputado Naranjo detalló que el beneficio "podría llegar al 60% más vulnerable, y estaría significando un gasto de transferencia de alrededor de 1.000 millones de dólares".

¿Cuáles serían los montos del IFE de Invierno?

El diputado Jaime Naranjo explicó que "yo he estado haciendo todos los cálculos, porque esta no es una propuesta al vacío, sino que es una propuesta que he estado estudiando sobre cómo podríamos entregar un bono de invierno que pudiera establecer ciertas categorías".

En ese aspecto, dijo que, por ejemplo, en aquellos hogares de una persona se podrían entregar $50 mil, en hogares de 2 personas, $100 mil, y así sucesivamente.

