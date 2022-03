Cinco peajes tendrán cambios: Conoce cuáles son y si aumentarán o no sus precios

El Ministerio de Obras Públicas (MOP) anunció importantes avances en el programa "Chile sin barreras", cuyo objetivo es eliminar todos los peajes que precisamente tienen barreras y que implican un pago manual por parte de los automovilistas.

En específico, la cartera de Estado informó que habrá cinco nuevos telepeajes en las carreteras de la Ruta 5 para este 2022, los que estarán ubicados en los principales tramos nortinos y sureños del país.

Si bien estos cinco cambios en las plazas ya están pronto a iniciar sus funciones, el MOP indicó que la tercera etapa del programa ya está en desarrollo e incluye a las carreteras de la Ruta 68 y otros tramos de la Ruta 5.

¿Cuáles son los cinco peajes que tendrán cambios?

Peaje de Quinta (Ruta del Maipo)

A pocos días de finalizar su administración, el ministro Alfredo Moreno señaló que uno de los peajes que será modificado es el de Quinta, en la Ruta del Maipo.

"Ese peaje ya tiene, a partir del 25 de febrero, el sistema stop and go; es decir, todavía tiene barreras, pero todas las casetas y para todos los vehículos que tienen TAG sin necesidad de que se hayan inscrito previamente, levanta las barreras en el momento en que detecta ese TAG", dijo a El Mercurio.

El secretario de Estado espera que en septiembre entre en funcionamiento, implementando el sistema libre flujo.

Peaje de Río Claro (Talca)

Moreno aseguró que la siguiente plaza de cobro en adquirir el nuevo sistema será el peaje de Río Claro, en los alrededores de Talca. Se espera que su nuevo sistema de libre flujo inicie sus operaciones en abril.

Peaje de Retiro (Chillán)

Otro que implementará el sistema libre flujo es el peaje de Retiro, ubicado en las cercanías de Chillán. La gran ventaja para los automovilistas es que "no vamos a tener barreras desde Santiago hasta llegar a Chillán", aseguró el ministro.

Peaje Las Vegas y peaje Túnel El Melón

A partir de septiembre, el peaje Las Vegas implementará el sistema stop and go. Mientras que durante el mismo mes, la plaza de cobro del Túnel El Melón tendrá sistema de libre flujo.

¿Aumentará el valor del peaje con estos cambios?

Alfredo Moreno garantizó que "el valor del peaje con estos cambios no cambia en absolutamente nada: no hay cambios producto de estos nuevos servicios, de esta nueva forma de cobrarlos, no hay ningún cambio para los automovilistas".

