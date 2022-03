Quinto retiro del 10%: ¿Qué parlamentarios están a favor del proyecto?

A pesar de que el Congreso Nacional ya volvió a sus funciones tras el receso legislativo, el quinto retiro del 10% sigue "durmiendo" a la espera del inicio de su tramitación.

El proyecto no tiene ningún avance, porque no ha sido puesto en tabla en la comisión de Constitución de la Cámara de Diputadas y Diputados, a más de tres meses de haber sido presentado por Pamela Jiles y Félix González.

¿Quiénes están a favor del quinto retiro?

Además de Jiles y González, los siguientes parlamentarios están a favor de una eventual aprobación del quinto retiro:

Alejandra Sepúlveda

La antes diputada y ahora senadora electa, Alejandra Sepúlveda (FRVS), se ha mostrado a favor de una nueva extracción de fondos.

"No está en el programa de Gobierno (de Boric). Entendemos que esos programas no están escritos en piedra, pero al mismo tiempo es la realidad, la urgencia de las familias, las complicaciones que podamos tener. Creo que uno no puede cerrar la puerta a un nuevo retiro", sostuvo.

Marcos Ilabaca

En la misma posición se encuentra el diputado y presidente de la comisión de Constitución, Marcos Ilabaca (PS), quien indicó que "no cerramos la puerta a los retiros. Entendemos que Gabriel Boric trae con su gobierno un paquete de medidas económicas para apoyar a los chilenos. Si eso no ocurre, debemos tener la opción de los retiros”.

Marisela Santibáñez

La diputada del PC aseguró que "sin ser populista, le digo que sí a un quinto retiro del 10%. Voy a decirle que sí a todas aquellas iniciativas que vengan a ayudar a nuestro pueblo que tanto ha sufrido”.

Alejandra Placencia

La diputada electa Alejandra Placencia (PC), planteó hace algunas semanas respecto a un quinto retiro que "tenemos que evaluarlo. Yo creo que las expectativas que hay respecto de las medidas económicas justamente apuntan a que eso no sería necesario".

"Sin embargo, hay que evaluarlo en su contexto. Es imposible cerrarle la puerta a priori hoy día", manifestó.

Raúl Soto

El diputado Raúl Soto (IND-PPD) también afirmó a fines de enero que apoyará un quinto retiro junto a su bancada, "si no se presentan alternativas de apoyos sociales que den seguridad y certeza a la población".

¿Cuándo se comenzaría a discutir el proyecto?

Tras retomar sus funciones, la comisión de Constitución de la Cámara de Diputadas y Diputados no ha calendarizado ninguna sesión para abordar el quinto retiro.

Con el Cambio de Mando Presidencial, y con el recambio de parlamentarios, marzo podría ser clave para el comienzo de la tramitación de la iniciativa, dependiendo de cómo avance la negociación para aprobarla, especialmente con las y los nuevos legisladores.

