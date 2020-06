¿Qué pasó?

La nueva Ley de Protección al Empleo, promulgada en medio de la emergencia por el coronavirus, establece nuevos escenarios para ocupar el Seguro de Cesantía, una cuenta de ahorro personal que permite al trabajador mantener parte de sus remuneraciones una vez que sea desvinculado de su fuente de trabajo.

Esta Ley permite a los trabajadores ocupar estos montos si es que sus funciones quedan suspendidas, producto de la emergencia, o si su jornada laboral se reduce producto de la misma situación.

Los pagos se efectúan de la siguiente forma:

Primer mes de cesantía: 70%.

Segundo mes de cesantía: 55%.

Tercer mes de cesantía: 45%.

Cuarto mes de cesantía: 40%.

Quinto mes de cesantía: 35%.

Sexto mes de cesantía: 30%.

A contar del séptimo mes: 30%.

En medio de la crisis económica a raíz de la pandemia, se activó en junio un nuevo beneficio que podría aliviar la carga de 29 mil chilenos. Se trata del pago de dos giros adicionales de la Administradora de Fondos de Cesantía (AFC), por la Ley 19.728.

La AFC explica que este monto será entregado a las personas "que están recibiendo su seguro de cesantía con cargo al Fondo de Cesantía Solidario (FCS), con fecha de pago de su último giro este 1 de junio y el próximo 15 de junio".

Los dos giros adicionales que podrán aliviar a 29 mil chileno corresponderán al mismo 30% de los dos últimos meses (sexto y séptimo), con un monto máximo de $279.838 y un mínimo de $83.951.

Consejo de expertos para ocupar de mejor manera el seguro

La economista jefe de Dominus Capital, Michèle Labbé, dice que la mejor manera para enfrentar esta crisis económica que golpeó fuerte al mundo laboral "la organización y, de ser posible, algo de ahorro".

"Para aquellas personas que aun tienen algo de capacidad de ahorro, es necesario renunciar a la tentación de las ofertas, entendiendo la gratificación que generan las compras cuando el escenario está oscuro; y en cambio pensar en el futuro, tratando de ahorrar, pues no sabemos cuanto durará la crisis", afirma la experta.

Lo primero es anotar y registrar todos los ingresos y gastos. Labbé asegura: “Planificar nuestros gastos requiere sentarse y dedicarle un par de horas, pero es la única manera de saber cuánto tenemos y cómo vamos a distribuir los ingresos".

Recorte de gastos

Lo primero es recortar todos aquellos gastos superfluos o no básicos hasta nuevo aviso, y ser estrictos en el cumplimiento de las metas de ahorro. Un ejercicio adicional, es ponerse inmediatamente en acción. Como no sabemos cuanto durará la crisis, y como esta crisis depende de un virus que no sabemos como se comportará, tenemos que ponernos en el peor de los casos, y comenzar de inmediato a pensar en opciones adicionales para generar ingresos.

"Ordenar tus gastos, escribir o enumerar al menos las ‘cuentas mentales’ que todos llevamos dentro, y reducir los consumos innecesarios o excesivos. Así, la capacidad de ahorro puede subir 5 a 20 por ciento, incluso", señala.

Planificar los meses que vienen

Teniendo claridad de los ingresos y egresos domésticos, y viendo por dónde se pueden reducir los gastos, llega el momento de planificarse.

En cuanto a la compra de alimentos, “se puede replicar lo que hizo hace unas semanas el Gobierno con la entrega de las cajas de alimentos: un menú semanal para hacer rendir la comida y organizarse. Esto ayudará tanto a que no falte nada ?y no baje la tentación de pedir o comprar comida de afuera? como a que no sobren alimentos que luego se echan a perder.

"Es bueno estar atentos a las ofertas de los supermercados", agrega Labbé, "saber los días que hacen descuento y aprovechar las rebajas".

Guardar el saldo mensual y no gastárselo

Si existe un saldo que quede al recibir el Seguro de Cesantía, la recomendación es inmediatamente guardarlo en un ahorro, desde cuentas hasta una alcancía, todo método sirve.

Es necesario, dice la experta, "ser realistas y conscientes, ya que eso evitará que caigamos en un sobreendeudamiento -escenario peligroso- y que además anímicamente más nos afectará. Hay que tratar de no contar con las líneas de crédito ni con las tarjetas de crédito. Postergar todos los gastos que se pueda, aunque afecten un poco nuestro estilo de vida. Pero el riesgo de que esas deudas se junten y aparezcan juntas en el mediano plazo es muy grande".

Para conocer el estado de tu seguro de cesantía debes ingresar a www.afc.cl con tu RUT y contraseña. Si no tienes clave de acceso, puedes solicitarla en cualquier sucursal de la AFC o en su web.

Ver cobertura completa