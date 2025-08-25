Está en todas las cocinas: El truco para planchar más rápido sin dejar arrugas

25 ag. 2025 - 18:50 hrs.

Una vez que lavamos la ropa es común que quede arrugada. En esos casos la plancha se convierte en la principal aliada para dejar la tela lo más lisa posible. Sin embargo, en ocasiones, por más que se pase varias veces sobre una camisa u otra prenda, algunas arrugas persisten y parecen imposibles de eliminar.

La solución podría estar en un elemento cotidiano de la cocina: el papel aluminio. Así lo mostró la creadora de contenido de Instagram Alicia Martínez (@aly_deco_home), quien compartió un video donde explicó cómo este truco logra que las arrugas desaparezcan en menos tiempo y con mayor facilidad.

“Te hará ahorrar tiempo y esfuerzo”

Según la demostración, basta con forrar la tabla de planchar con papel aluminio antes de apoyar la prenda. La razón es que este material tiene la capacidad de reflejar y retener el calor, lo que provoca que la tela reciba temperatura por ambos lados al mismo tiempo.

De esta manera, el planchado se vuelve más rápido y eficiente, ya que el calor no solo proviene de la base de la plancha, sino también desde la superficie de la tabla. Esto permite que las arrugas se eliminen con mayor facilidad, sin necesidad de dar vuelta la ropa constantemente.

“Forrar la tabla de planchado con papel de aluminio te hará ahorrar tiempo y esfuerzo. Las arrugas desaparecen más rápido al recibir calor por ambos lados, por lo que no es necesario darles la vuelta”, explicó la influencer en su publicación.

“El papel de aluminio se encargará de dejar la ropa lisa planchando solo un lado”, concluyó la creadora de contenido, destacando la practicidad de este truco casero que ya suma miles de reacciones en redes sociales.

