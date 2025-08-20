Reconocido chef revela lo que nunca debes hacer al descongelar alimentos

20 ag. 2025 - 16:11 hrs.

Hay errores comunes en la cocina que suelen ser desconocidos para muchos. Uno de los más preocupantes se da al momento de descongelar la comida, ya que, si se hace mal, el proceso puede terminar por echar a perder los alimentos.

Ante esta situación, el ganador de "Masterchef España" y Estrella Michelín, Carlos Maldonado, explicó cuál es la forma correcta de descongelar los alimentos y detalló lo que nunca se debe hacer.

El fatal error al descongelar alimentos

El experto aseguró que la descongelación "siempre hay que hacerla en el frigorífico el tiempo que sea necesario, sin prisas. Forzar la descongelación nunca es una buena idea, sobre todo si dejamos la comida fuera, y mucho menos con el calor de verano".

Por esa razón, los alimentos no deben descongelarse a temperatura ambiente, sobre todo en verano, pues esto puede propiciar la aparición de bacterias, según publicó Men's Healt.

En realidad, la mejor forma de descongelar alimentos es hacerlo con tiempo, siempre pasando la comida desde el congelador hasta el refrigerador. Una vez descongelados, deben cocinarse de inmediato.

¿Cuáles son los alimentos con los que se debe tener más precaución?

Los alimentos más difíciles de descongelar son aquellos con un alto contenido de agua o los que se consumen crudos y fritos.

Asimismo, las papas y los huevos con cáscara, que por lo general no se congelan, también suelen ser complicados y requieren paciencia.

Todo sobre Calidad de Vida