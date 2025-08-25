¿Verdad o mito de la cocina chilena? La respuesta de un econocido chef ante el uso de cebolla para limpiar la parrilla

25 ag. 2025 - 12:15 hrs.

Se acerca el 18. Y antes de empezar un asado, no puede faltar la típica cebolla que ayuda a limpiar la parrilla de los restos de comida u otras bacterias que quedaron entre la rejilla. Sin embargo, ¿sirve realmente este truco o es más bien una costumbre sin fundamento?

¿Sirve usar cebolla para limpiar la parrilla?

A través de un video publicado en sus redes sociales, el reconocido chef e investigador gastronómico Heinz Wuth, creador de Ciencia y Cocina, reveló la verdad respecto a esta práctica tan común en Chile.

"Esta es una costumbre muy popular entre asadores, que parten la cebolla a la mitad y la pasan sobre los hierros calientes. Al quitarla se ve la suciedad y zonas oscuras", explicó. En esa línea, Wuth sostuvo esta técnica sí quita la suciedad de la parrilla, sin embargo, "también puede afectar negativamente".

Resulta que al pasar la cebolla, esta "deja constantemente restos sólidos y sus jugos, que son altos en azúcares y aminoácidos". Estos restos de cebolla se caramelizan y queman con el calor, por lo que "al carbonizar deja ese sabor quemado en los alimentos". Por lo tanto, el cocinero recomendó no usar la cebolla para estos casos.

¿Qué se puede usar en vez de cebolla?

Lo mejor para limpiar la parrilla de un asado es usar papel aluminio, "se debe enrollar y formar un bloque para pasar en la parrilla".

Tras ello, se debe utilizar una toalla de papel o servilleta húmeda y "pasarla varias veces hasta notar que sale limpia. Tras ello, estás listo para usar y hacer tus alimentos".