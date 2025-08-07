Vinagre de manzana: ¿Milagroso para la salud o solo un mito?

07 ag. 2025 - 08:32 hrs.

Es común ver en redes sociales y sitios de bienestar múltiples recomendaciones sobre el consumo de vinagre de manzana, especialmente en ayunas. Se le atribuyen propiedades como reducir el apetito, quemar grasas y mejorar la digestión, lo que ha llevado a que muchas personas lo incorporen a su rutina diaria. Pero, ¿qué tan reales son estos beneficios?

El vinagre de manzana se elabora a partir de la fermentación del azúcar presente en la fruta, proceso que produce ácido acético, su principal componente activo. Este producto ha sido utilizado históricamente para tratar molestias como la tos o el reflujo, pero en los últimos años se ha popularizado como un supuesto “superalimento” con múltiples efectos positivos para la salud.

El Dr. Christian Andrade, nutriólogo de Clínica INDISA, aclara que si bien el vinagre de manzana puede tener ciertas propiedades beneficiosas, es clave informarse bien antes de consumirlo. “Existe mucha información no verificada circulando. Es importante consultar a un profesional antes de empezar a tomarlo”, advierte el especialista.

Los mitos y verdades del vinagre de manzana

Control del azúcar en la sangre

Un estudio clínico, publicado en la revista científica Frontiers, evaluó los efectos del consumo diario de vinagre de manzana durante ocho semanas en personas con diabetes tipo 2, mostrando una reducción significativa en los niveles de glucosa en ayunas, y en la hemoglobina A1c (HbA1c), un indicador del promedio de azúcar en sangre en los últimos tres meses.

Sin embargo, el doctor Andrade, advierte que “no debe considerarse como un sustituto de los medicamentos para la diabetes. Cualquier persona con esta condición debe consultar a su médico antes de incorporarlo a su rutina”.

Cura de enfermedades

La evidencia de que el vinagre de manzana podría matar células cancerígenas y reducir tumores sigue siendo limitada y, en su mayoría, proviene de estudios en modelos animales o células aisladas; muchos de ellos fueron realizados hace varios años y no tienen actualizaciones concluyentes.

Gran parte de esta creencia se origina en un estudio publicado en Journal of Gastroenterology and Hepatology, el cual evaluó los efectos del ácido acético (componente principal del vinagre) en células de cáncer colorrectal en ratas. Aunque se observaron reducciones en el crecimiento tumoral, los investigadores señalaron que estos resultados no son directamente extrapolables a seres humanos.

¿Quema de grasas?

Un estudio de 2024 publicado por la revista de salud BMJ indica que las personas que tomaron una cucharada de vinagre de manzana con agua cada mañana, durante tres meses, perdieron un promedio de 6,8 kilos. Sin embargo, los investigadores señalan que se requieren estudios a más largo plazo para confirmar estos resultados y su efectividad con el tiempo.

Sobre este tema, Andrade comenta que “no existe evidencia científica sólida que respalde que el vinagre de manzana, por sí solo, ayude a bajar de peso significativamente. Aunque algunos estudios preliminares han mostrado resultados positivos, estos no son suficientes para confirmarlo completamente. Si bien puede contribuir a una sensación de saciedad temporal, no reemplaza una alimentación equilibrada y de ejercicio regular”.

Reducción del colesterol

“Algunos estudios han demostrado que el consumo moderado de vinagre de manzana podría ayudar a reducir los niveles de colesterol”, sostiene el nutriólogo. Sin embargo, aclara que estos efectos son modestos y no reemplazan los tratamientos médicos convencionales. Esta observación está respaldada por un estudio publicado en la revista médica BMC.

Propiedades antimicrobianas

“El vinagre es conocido por eliminar agentes patógenos, incluidas bacterias, lo que lo convierte en una opción popular para desinfectar frutas y verduras", afirma el Dr. Andrade. Su componente principal, el ácido acético, tiene propiedades antimicrobianas capaces de inhibir bacterias. Sin embargo, su efectividad depende de la concentración, por lo que se recomienda usarlo como complemento y no reemplazo de desinfectantes convencionales.

¿Es seguro consumir vinagre de manzana?

Si estás pensando en incorporar el vinagre de manzana a tu dieta, el Dr. Christian Andrade sugiere comenzar con pequeñas cantidades para evaluar cómo reacciona tu organismo. Además, recomienda no consumirlo puro, sino diluirlo en agua o utilizarlo como aderezo en ensaladas, ya que su alta acidez puede causar molestias digestivas.

El especialista también advierte que este producto puede tener interacciones negativas con algunos medicamentos, agravar el reflujo gastroesofágico y representar un riesgo para personas con enfermedad renal crónica. Por ello, insiste en que su uso debe ser supervisado por un profesional de la salud, especialmente en personas con condiciones preexistentes.