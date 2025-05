¿Te salió un huevo con hilo blanco?: Experto indica si es seguro o no comerlo

20 may. 2025 - 18:22 hrs.

Comer huevos fritos o revueltos sigue siendo una de las formas más populares y nutritivas de disfrutar este superalimento, rico en proteínas, vitaminas y minerales. Sin embargo, hay ocasiones en las que un pequeño detalle puede generar dudas: un hilo blanco visible en la clara o adherido a la yema. ¿Es normal? ¿Es seguro comerlo?

La buena noticia es que no se trata de nada extraño ni peligroso. Así lo explicó el farmacéutico Álvaro Fernández, quien a través de sus redes sociales aclaró el origen de este elemento que a muchos les genera inquietud.

¿Qué es ese hilo blanco en el huevo?

Antes de abordar si es seguro o no consumirlo, Fernández fue enfático: “No se trata de un fallo ni es algo que debamos quitar del huevo. Se llama chalaza… y es buena señal”.

El profesional explicó que solo se trata de una parte natural del huevo, por lo que no hay nada de que temer.

“La chalaza es como un par de cordones de proteína que mantienen la yema en su sitio, bien centrada y protegida, como si el huevo tuviera cinturón de seguridad. Y lo mejor: cuanto más visible, más fresco es el huevo”, afirmó.

¿Se puede comer sin riesgo?

La respuesta es sí. Fernández aseguró que este hilo blanco está compuesto únicamente de proteína, al igual que el resto de la clara. No tiene sabor ni olor, ni afecta la textura una vez cocinado.

“No es una vena, no es un embrión, no es nada raro. Es solo una parte natural del huevo que, de hecho, te indica que está en buen estado”, aclaró.

Finalmente, dejó un mensaje para quienes aún se alarman al verlo: “Si ves chalaza, no la apartes con la cuchara como si fuera un alien. Es señal de frescura y te la puedes comer sin problema”.