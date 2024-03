¿Por qué duele tanto un golpe en el dedo meñique del pie? Esta es la razón

24 mar. 2024 - 21:30 hrs.

Uno de los dolores más grandes que se pueden llegar a sentir son a causa de los golpes en el dedo meñique del pie, el que pese a ser tan pequeño causa grandes molestias.

Seguramente alguna vez te habrás doblado este pequeño dedito, o te lo golpeaste con algún mueble, o hasta incluso te cayó algo encima. El dolor que se siente en ese momento es bastante fuerte, pero te has preguntado, ¿por qué es tan doloroso? A continuación, te damos la respuesta.

¿Por qué duele tanto un golpe en el dedo meñique del pie?

El dolor tan grande en el dedo meñique del pie se debe a que cuando lo golpeas se produce una fuerza repentina que comprime los tejidos, incluyendo los huesos, músculos y vasos sanguíneos en la zona, según detalla la revista Muy Interesante.

Cuando esto ocurre, hay un aumento en la presión en el interior de los tejidos, y esta presión es la causante de esta sensación de dolor. Además, se estimulan las terminaciones nerviosas en la zona que luego llegan al cerebro y nos hacen sentir dolor.

Dolor en el dedo meñique del pie / Freepik

Asimismo, la piel, los músculos y otros tejidos tienen una red de vasos sanguíneos y capilares que se comprimen por el golpe, lo que también ocasiona dolor.

De todas maneras, sentir dolor no es del todo malo, ya que su objetivo es enviar al cuerpo una alerta y/o advertencia para protegernos de una amenaza, para que así no nos quedemos paralizados por el dolor y las consecuencias no sean mayores.

Los principales factores que explican el dolor en el dedo meñique del pie

Al ser una zona tan sensible y pequeña, los dolores al golpearse el dedo meñique del pie se explican por las siguientes causas, según el portal de la Clínica Podoactiva:

Sorpresa

Este tipo de golpes son muy sorpresivos, por lo que nos pillan muy desprevenidos, lo que aumenta la sensación de dolor, ya que el cerebro no estaba preparado. De hecho, mientras más relajados y sin preocupación estamos, más duele.

Terminaciones nerviosas

Los dedos tienen receptores nerviosos superficiales, por lo que el dolor se transmite muy rápido al cerebro y se siente prácticamente de inmediato.

Posible síntoma de fractura / Podoactiva

Poca protección en la zona

Los dedos del pie no están muy protegidos por grasa ni nada a su alrededor, lo que los hace estár más expuestos a sentir dolor ante los golpes.

¿Cómo saber si es una fractura?

Una vez que te golpeas el dedo meñique del pie existe la opción real de sufrir alguna fractura. Si el dolor se pasa con las horas y no hay hematoma, no debes preocuparte.

Pero si te sigue doliendo después de un rato, te cuesta caminar y la zona está inflamada, podría ser una fractura. De hecho, si nos sigue doliendo después de 30 minutos y la zona empieza a cambiar de color (tonos morados) es probable que se haya fracturado. En este caso tendrás que ir al doctor para confirmar o descartar el diagnóstico.

Este artículo está diseñado para informar y no pretende dar consejos o soluciones médicas. Consulte siempre a su doctor o especialista si tiene dudas sobre su salud o antes de iniciar un tratamiento.

