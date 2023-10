Esta es la enfermedad por la que Bruce Springsteen canceló todos sus conciertos para el resto de 2023

01 oct. 2023 - 11:30 hrs.

Bruce Springsteen, el rockero estadounidense de 74 años, anunció la cancelación de todos sus conciertos programados para este 2023 debido a un problema de salud.

A través de un comunicado publicado en su cuenta de X (antes Twitter), el intérprete de "Born in the USA", informó que las fechas serán reprogramadas para el año 2024.

"Muchas gracias a todos mis amigos y fans por sus buenos deseos, ánimos y apoyo. Me estoy recuperando y no puedo esperar a verlos a todos el año que viene", dijo el cantante, según el comunicado.

¿Qué enfermedad tiene Bruce Springsteen?

Según la misma publicación, el rockero fue diagnosticado con una úlcera péptica, complicación que sufre desde hace unas semanas y por la que "continuara en tratamiento por el resto del año, según recomendaron los médicos", detallaron en el texto.

(1/5) Bruce Springsteen has continued to recover steadily from peptic ulcer disease over the past few weeks and will continue treatment through the rest of the year on doctor's advice. pic.twitter.com/rMgZZsKcfo — Bruce Springsteen (@springsteen) September 27, 2023

Las úlceras pépticas son las heridas que ocurren en el recubrimiento del esófago, estómago o en el inicio del intestino delgado.

Según explican desde Clínica Mayo, la principal causa de las úlceras es el contagio con la bacteria Helicobacter Pylori, pero también puede ocurrir por el uso frecuente de analgésicos como el ibuprofeno, naproxeno, o ketoprofeno, así como otros medicamentos, como la aspirina, esteroides y anticoagulantes.

¿Cuáles son los síntomas de las úlceras pépticas?

Desde el Instituto de Diabetes, Enfermedades Digestivas y Renales de Estados Unidos (NIH, por sus siglas en inglés), detallan que el principal síntoma de las úlceras pépticas es el dolor abdominal.

En el sitio detallan que este malestar se puede sentir como un dolor sordo o ardor que abarca entre el ombligo y el esternón.

Además, suele sentirse cuando el estómago está vacío, como el periodo entre comidas o durante la noche o la mañana.

Se puede sostener durante minutos u horas, y suele aparecer o desaparecer en periodos de varios días, semanas o incluso meses.

Además de este tipo de dolor, las úlceras pépticas pueden provocar:

Distensión abdominal

Eructos

Sensación de malestar estomacal

Inapetencia

Vómito

Pérdida de peso no planeada

Este artículo está diseñado para informar y no pretende dar consejos o soluciones médicas. Consulte siempre a su doctor o especialista si tiene dudas sobre su salud o antes de iniciar un tratamiento.

