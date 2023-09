"Desperté una mañana sin poder caminar": Esta es la enfermedad que afecta al cantautor estadounidense Sufjan Stevens

22 sept. 2023 - 12:10 hrs.

Sufjan Stevens es un cantautor estadounidense que en el año 2017 saltó a la fama por su trabajo en la banda sonora de la galardonada película "Call Me By Your Name", por la que incluso fue nominado a los Premios Oscar.

El nombre del artista hoy vuelve a aparecer en los portales de noticia, pero en esta ocasión debido a un grave problema de salud.

Según reveló el pasado miércoles, el artista de indie-rock está en un camino de recuperación después de haber sido diagnosticado con el síndrome de Guillain-Barré.

"Hace un mes, desperté una mañana sin poder caminar. Mis manos, brazos y piernas estaban entumecidos y me hormigueaban. No tenía fuerza, sensibilidad ni movilidad", escribió en su cuenta de Instagram el cantante de 48 años.

¿Qué es el síndrome de Guillain-Barré?

El síndrome de Guilliain-Barré es una rara enfermedad autoinmune que afecta los nervios periféricos de los pacientes, especialmente aquellos que controlan los movimientos de los músculos y las sensaciones de dolor, explican desde Medline Plus.

El sistema inmune de las personas diagnosticadas con el síndrome de Guillain-Barré ataca diferentes estructuras de las neuronas y nervios periféricos, provocando graves alteraciones en las funciones motoras.

No se tiene claridad exacta sobre el origen de esta enfermedad, pero "en la mayoría de los casos se manifiesta después de una infección bacteriana o vírica", detallan desde la OMS.

Se han detectado casos de personas afectadas con el síndrome de Guillain-Barré después de haberse contagiado con bacterias que provocan gastroenteritis, como la Campylobacter jejuni, o por infecciones virales como el virus del Zika, Epstein-Barr o coronavirus.

¿Cuáles son los síntomas?

Las manifestaciones de este síndrome son tal como las describe Sufjan Stevens. La mayoría de los pacientes sufren de debilidad física con una sensación de hormigueo y, en menor proporción, otras personas pierden la sensibilidad en el cuerpo.

Desde el portal médico Manual MSD, explican que estas manifestaciones suelen comenzar en las piernas y, con el tiempo, avanzan a la parte superior del cuerpo.

Si bien se suelen concentrar en las extremidades, quienes sufren de las versiones más graves del síndrome de Guillain-Barré pierden el control de los músculos faciales y aquellos encargados de la deglución, lo que los hace más propenso a ahogarse mientas comen, o sufrir de una deshidratación o desnutrición.

¿Tiene cura?

Los síntomas del síndrome Guillain-Barré deberían mejorar con el transcurso de los meses, pero el daño en los nervios se mantendría de forma sostenida durante unas 8 semanas, explican desde el portal médico.

De hecho, se recomienda la hospitalización inmediata de los pacientes con este síndrome, pues "los síntomas pueden empeorar con rapidez", advierten en Manual MSD.

Debido a su diagnóstico, Stevens debió permanecer varias semanas hospitalizado. Durante su estadía recibió un tratamiento de "infusiones de inmunoglobulina durante cinco días", lo que le permitirá recuperarse.

Actualmente, el cantante se encuentra en su segunda semana en el ala de recuperación, en donde recibe fisioterapia intensiva junto con terapia ocupacional, de manera que se puedan fortalecer sus músculos y así, eventualmente, volver a caminar.

"Es un proceso lento, pero dicen que me 'recuperaré', solo que lleva mucho tiempo, paciencia y trabajo duro. La mayoría de los enfermos con el síndrome de Guillain-Barré vuelven a aprender a caminar en un año, así que tengo esperanzas", añadió en su publicación.

