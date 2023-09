¿Por qué Miguel Bosé perdió la voz? La explicación médica sorprendió a sus doctores

20 sept. 2023 - 11:30 hrs.

Durante los últimos años de su carrera, Miguel Bosé se ha caracterizado por varias polémicas, pero sus fanáticos lo que más lamentan es la notoria pérdida de la voz que sufrió el artista español.

Este problema ha provocado que no pueda cantar o llegar a las notas de sus temas, como "Morena Mía" o "Amante Bandido". Esta complicación se puede notar simplemente cuando el cantante habla.

Durante este 2023, en una entrevista con el programa español "El Hormiguero", Bosé reveló los motivos médicos por los que perdió su voz.

¿Por qué Miguel Bosé perdió la voz?

Miguel Bosé en "El Hormiguero" en marzo de 2023. Créditos: Instagram @miguelbose

Son varias las razones que se han atribuido al decaimiento vocal del cantante, en los últimos 8 años. En un comienzo se acusó que se debía a problemas emocionales, pero según contó en "El Hormiguero", habría ocurrido por una sinusitis crónica.

La sinusitis es una infección que ocurre en las cavidades o senos paranasales, ubicadas a los costados de la nariz y en la frente. Durante una sinusitis, las mucosidades de los senos se inflaman, luego de haber sido infectado por bacterias, lo que usualmente ocurre durante un resfrío común.

Por lo general, la sinusitis se trata con antibióticos, pero cuando este diagnóstico aparece de manera recurrente y la infección se mantiene durante tres meses o más, puede que las personas sufran de sinusitis crónica, según explican desde Clínica Las Condes.

Desde los Anales de Pediatría detallan que las personas con sinusitis crónica sufren de los síntomas típicos, como fiebre, obstrucción y goteo nasal, tos y dolor de garganta. Pero también, y con una menor frecuencia, los pacientes presentan otros problemas, como alteraciones de olfato o en la voz, como la disfonía que afecta a Miguel Bosé.

¿Por qué Miguel Bosé tiene sinusitis crónica?

Según detalló en la entrevista, los médicos no esperaban encontrar el origen de la sinusitis crónica que afecta al artista en una complicación de salud fuera de lo normal.

Desde Clínica Mayo explican que las principales causas de las sinusitis crónicas son problemas estructurales en el interior de la nariz, como la presencia de pólipos nasales o un tabique desviado que obstruye los conductos de los senos paranasales. Sin embargo, estas no serían complicaciones que sufre Bosé.

Tampoco se trataría de alergias, o una complicación de enfermedades como la fibrosis quística o alguna de las condiciones asociadas al VIH, que son listadas por el mismo sitio como causas posibles.

Según contó el intérprete de "Olvídame Tú", fue tras las complicaciones de una antigua lesión en su espalda que los doctores hicieron el descubrimiento.

En 2022 debió someterse a una complicada cirugía de espalda que lo dejó con cuatro barras metálicas y 14 tornillos en la columna, y gracias a una tomografía del cantante, los doctores encendieron sus alarmas.

"He visto algo en la tomografía que no me gusta nada", habrían dicho los médicos a Bosé.

¿Qué había en la tomografía?

Luego de consultar con sus colegas, el médico tratante de Miguel Bosé detectó una infección dental, que habría sido la causa de todos los problemas respiratorios del cantante.

"Resulta que para ponerme un implante me taladraron el hueso y por ahí poco a poco fueron entrando residuos y con el tiempo se convirtió en una infección", detalló Bosé.

Según la otorrinolaringóloga, experta en rinología, la Dra. Constanza Valdés, esto se conoce como sinusitis odontogénica, o de origen dental, un problema relativamente frecuente y que explicaría entre el 10 y 12% de los diagnósticos por sinusitis, según detalla en su sitio oficial.

"Esta se produce porque la inflamación y la infección de las raíces de los dientes puede propagarse a través del hueso maxilar y la mucosa de los senos paranasales, lo que provocaría sinusitis", escribe en el sitio web.

La especialista explica que la sinusitis odontogénica se puede solucionar con el tratamiento habitual de la infección respiratoria, junto con el tratamiento para remediar la enfermedad dental.

Este artículo está diseñado para informar y no pretende dar consejos o soluciones médicas. Consulte siempre a su doctor o especialista si tiene dudas sobre su salud o antes de iniciar un tratamiento.

