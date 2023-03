Sería en 2024: Científicos descubren nuevo cometa que se vería a simple vista

Científicos internacionales confirmaron el descubrimiento de un nuevo cometa en el firmamento. Nombrado C/2023 A3 (Tsuchinshan-ATLAS), en honor a los instrumentos con que fue hallado, el nuevo cuerpo espacial podría ser observado a simple vista por los humanos en la Tierra.

El 9 de enero de este año, en el observatorio chino Tsuchinshan (que se traduce como montaña morada), se detectaron rastros de lo que hoy en día sabemos que es el nuevo cometa.

El hallazgo luego fue corroborado por el telescopio autómata ubicado en Sudáfrica ATLAS, instrumento que el 22 de febrero capturó imágenes independientes de un cometa con una cola pequeña y una coma compacta.

Tras la confirmación de su descubrimiento, se ha informado que se calcula que este es un cuerpo celeste de gran tamaño, un cometa de periodo de órbita largo, de aproximadamente unos 26 mil años.

Si bien, el cometa C/2023 A3 (Tsuchinshan-ATLAS) actualmente se encuentra a unos 1.090 millones de kilómetros del Sol, el cuerpo celeste se acerca rápidamente al centro del sistema solar.

Se calcula que para el 28 de septiembre se encontrará en el perihelio de su órbita, o sea, el punto más cercano con nuestro astro, por lo que las mejores fechas para su observación ocurrirán alrededor de dicha fecha.

One new comet discovery is on the board today: I give you C/2023 A3 (Tsuchinshan-ATLAS) - https://t.co/cRf4eHvSvW Note that the comet may be a +4th magnitude object in October 2024 post perihelion, as it moves out of the Sun's glare. pic.twitter.com/JCYORhX5gs