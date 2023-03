Como en "Black Mirror": Buscan crear aplicación para reproducir recuerdos mediante la realidad virtual

La frase "ojalá pudiera volver a vivir ese momento" está cada vez más cerca de convertirse en una realidad. Una startup estadounidense llamada Wist Labs está trabajando en una aplicación capaz de reproducir nuestros recuerdos en cualquier momento.

Es innegable que el vertiginoso desarrollo de la inteligencia artificial (IA) ha tenido impacto en la sociedad. Es por eso que no es de extrañar que en algunas obras de ciencia ficción se muestre un futuro en el que esta tecnología sea parte de la cotidianidad.

Ese es el caso de la serie distópica "Black Mirror" de Netflix, que en uno de sus episodios incorpora un producto similar al que busca patentar Wist Labs. Se trata de un implante de memoria que registra lo que sus usuarios hacen, ven y escuchan. Esto les permite volver a ver sus recuerdos de manera ilimitada, sin embargo, las consecuencias pueden llegar a ser escalofriantes.

A través de su cuenta de Twitter, la empresa compartió un video de demostración del producto, asegurando que este permitirá a los usuarios acceder a "momentos preciosos como ellos los recuerdan".

Según la información que se encuentra en su página web, el proceso para usarlo sería relativamente sencillo: a través de la App pueden convertir un video normal grabado con sus smartphones en una representación en 3D.

Your memories — how you remember them pic.twitter.com/eRwIK6xYTF