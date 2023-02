"Siempre hay una salida": Esta es la enfermedad que mantenía "atrapada" a la actriz Bella Ramsey

28 feb. 2023 - 11:00 hrs.

En 2018, para el Día Internacional de la Salud Mental, Bella Ramsey reveló que padece de un desorden alimenticio. La coprotagonista de la exitosa serie "The Last of Us", en donde interpreta a "Ellie", aprovechó la instancia para relatar su experiencia con anorexia nerviosa.

"Hace poco más de un año me diagnosticaron anorexia nerviosa, aunque esta enfermedad me tenía atrapada desde aproximadamente un año antes", escribió en un hilo de Twitter.

Según relató la joven, durante su terapia intentó encontrar un motivo o gatillante del trastorno, pero no lo consiguió. "No siempre hay una respuesta, pero déjame decirte una cosa: siempre hay una salida. Siempre hay luz al final del túnel, por tenue que parezca", escribió la joven.

¿Qué es la anorexia nerviosa?

Este es uno de los desórdenes alimenticios más comunes y sobre las que existen muchas ideas equivocadas. Se cree que las personas con anorexia nerviosa simplemente dejan de alimentarse.

No obstante, también puede que solo eliminen ciertos productos específicos de su dieta, comen porciones extremadamente pequeñas.

Según el sitio Verywell Mind, "una característica común de la anorexia es el miedo extremo a tener sobrepeso (aunque se tenga un peso inferior al normal)". Desde Standford Medicine añaden que quienes tienen este trastorno tienen una imagen corporal distorsionada.

¿Qué conductas tiene una persona con anorexia nerviosa?

Según el sitio de la Facultad de Medicina de Standford, las señales de que una persona podría tener anorexia nerviosa se dividen en diferentes categorías.

Por un lado, podrían cambiar su percepción de sí mismos y comportamientos ante la comida, por ejemplo:

Comportamientos alimenticios inusuales.

Se preocupan por la manera en que se preparan los alimentos.

Negación del hambre.

Actividad física excesiva.

Miedo extremo a ser obesos.

Imagen corporal distorsionada.

Bajo peso corporal.

Pueden tener síntomas físicos, como:

Deshidratación.

Malnutrición.

Dolor o hinchazón abdominal.

Estreñimiento.

Fatiga.

Intolerancia a las bajas temperaturas.

Piel seca o amarillenta.

Caída del cabello.

Amenorrea.

Uñas quebradizas.

Extrema delgadez.

Por último, podrían presentar cambios emocionales, como:

Irritabilidad.

Retraimiento social.

Cambios de humor.

Pérdida del interés en las relaciones sexuales.

Depresión.

Es importante identificar a tiempo si es que alguien tiene anorexia, ya que es un trastorno alimenticio que podría derivar en serias complicaciones en su salud, como problemas renales, cardiacos, baja presión arterial, alteraciones hormonales, pérdida de masa ósea y desequilibrio de electrolitos.

Dependiendo de cada paciente, el tratamiento podría requerir diferentes tipos de terapia psicológica y las personas con anorexia pueden acceder al asesoramiento nutricional de expertos.

Este artículo está diseñado para informar y no pretende dar consejos o soluciones médicas. Consulte siempre a su doctor o especialista si tiene dudas sobre su salud o antes de iniciar un tratamiento.

