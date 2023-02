Carboxiterapia: El tratamiento que usó María Luisa Godoy para perder grasa después de su embarazo

Además de preparar sus textos, movimientos en el escenario y vestuario, la animadora del Festival de Viña 2023, María Luisa Godoy, se sometió a un tratamiento de belleza que consiste en la carboxiterapia, la que le ayudó a reducir grasa de manera localizada.

"Fue de gran ayuda", contó la periodista a Las Últimas Noticias. La figura televisiva, que no puede hacer dietas restrictivas, pues continúa con la lactancia de su hijo Domingo, vio "reales resultados en mi abdomen y caderas, que son las zonas en que nos enfocamos, donde se redujo la grasita notoriamente", relató.

Gracias a los visibles cambios, contó que volvió a animarse para retomar el entrenamiento personalizado en su hogar.

Este es un tratamiento estético, poco invasivo, que consiste en inyectar gas de dióxido de carbono bajo las primeras capas de la piel para eliminar grasa de manera localizada, además de mejorar la apariencia de la celulitis, ojeras, estrías y arrugas.

También podría ayudar con ciertos tipos de alopecia y con la apariencia de cicatrices, como las que resultan del acné.

Before & After Carboxytherapy Results Photos

NEW carboxytherapy is an advanced CO2 treatment. These before and after photos show results of carboxytherapy treatment for anti-ageing, eyes, stretch marks, abdomen, eczema, acne and hair loss treatments.https://t.co/dSUKxbk8Sh pic.twitter.com/x8IjuO5Dcv