Es una imagen única: NASA capta al Sol "sonriendo" directamente a la Tierra

El pasado 26 de octubre, la NASA liberó una imagen única del Sol. No es un retrato que revele un nuevo descubrimiento científico, sino que, más bien, se puede decir que es un acierto fotográfico que muestra al astro como nunca antes se había visto.

Es que en la fotografía se puede ver al Sol "sonriendo" hacia la Tierra. No es como el bebé de los "Teletubbies", más bien es una cara sonriente sobre la bola de color naranja, muy parecido a un Traga Traga.

Si bien esta es una imagen única de un acontecimiento no tan científico, esta foto sí tiene una explicación basada en hechos.

Las manchas negras, que permiten que imaginemos una cara en el Sol, son agujeros coronales visibles por la luz ultravioleta, según explicó la agencia espacial estadounidense en su publicación.

