Nuevo estudio: Estos son los populares endulzantes artificiales que dañan la memoria

27 oct. 2022 - 13:00 hrs.

Son cada vez más estudios los que buscan ahondar en los posibles efectos de los endulzantes artificiales en el cuerpo humano. Es que estos productos podrían causar tanto daño como el azúcar que buscan reemplazar.

Una nueva investigación de la Universidad del Sur de California descubrió que algunos de estos endulzantes pueden causar alteraciones en el cerebro que, a largo plazo, alteran considerablemente la memoria.

Publicaciones previas han demostrado que el consumo de los endulzantes puede elevar las concentraciones de glucosa de la misma manera que ocurre con el azúcar. E incluso estos aumentan la posibilidad de padecer ciertas enfermedades cardiacas.

¿Cuáles son los endulzantes del estudio?

En la investigación, los expertos administraron a ratas adolescentes, sacarina, estevia y acesulfamo-K, tres tipos de endulzantes bajos en calorías y autorizados por la Administración de Alimentos y Medicamentos de Estados Unidos (FDA) para el consumo seguro.

¿Qué producen?

Después de un mes de consumo de edulcorantes, los expertos notaron que la memoria de los roedores estaba significativamente alterada.

"La exposición a edulcorante bajo en calorías durante la juventud y la adolescencia precipitó alteraciones genéticas asociadas a la síntesis de colágeno en el hipocampo y produjo una disfunción de la memoria dependiente del hipocampo más adelante en la vida", escribieron los expertos.

La memoria es un proceso que se me hace casi mágico y el principal responsable (no el único), es el hipocampo. Una de las estructuras cerebrales más bellas y llamativas, tanto anatómica como fisiológicamente, de hecho fue aquí donde se descubrió la LTP, pero ya vendrá luego pic.twitter.com/lSS1DpsBik — THE neuroSCIENTIST (@THEneuroSC) August 6, 2022

También presentaron otras alteraciones en el cerebro, específicamente en la región asociada a los comportamientos motivados por recompensa.

Incluso los expertos descubrieron que estos roedores tenían menos receptores para sentir el azúcar en la lengua y cambios en las señales metabólicas que procesan el azúcar, lo que podría aumentar el riesgo de padecer diabetes.

¿Cómo afecta a los humanos?

A pesar de que el estudio se hizo en animales, los expertos se preocuparon de que las dosis de edulcorantes entregadas correspondieran a las cantidades aprobadas por la FDA para el consumo humano.

"Aunque nuestros resultados no indican necesariamente que las personas no deben consumir edulcorantes bajos en calorías, sí resalta que el consumo habitual de edulcorantes durante los primeros años de vida puede tener efectos no deseados y duraderos", explicó Scott Kanoski, académico de la casa de estudio.

