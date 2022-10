Activaron los propulsores: Estación Espacial Internacional debió activar maniobra para esquivar trozo de basura espacial

A través de un comunicado, la NASA informó que durante la tarde del 24 de octubre, la Estación Espacial Internacional (EEI) debió activar la Maniobra de evasión de escombros predeterminada (PDAM, por sus siglas en inglés) para evitar un trozo de basura espacial.

Se trataba de los restos que quedaron orbitando en el espacio del satélite ruso Cosmos 1408, lanzado al espacio en 1982, pero que fue destruido el 15 de noviembre del 2021 por un misil.

Según los datos de la NASA, la destrucción de la nave resultó en 1.500 trozos de basura rastreable que se mantiene circulando en el espacio.

Durante 5 minutos y 5 segundo se activaron los propulsores de Progress 81, una nave de carga rusa adherida a la estación espacial.

De esta manera, el gran laboratorio espacial elevó su altitud en 0,32 kilómetros de su apogeo y unos 1,3 kilómetros del punto más cercano de su órbita con la Tierra.

