"Te levantas todos los días sin saber cómo te vas a sentir": Esta es la dolorosa enfermedad crónica que padece Lady Gaga

La cantante estadounidense Stefani Joanne Angelina Germanotta, más conocida como Lady Gaga, ha conversado abiertamente sobre la enfermedad crónica que le ha sido diagnosticada hace unos años.

La artista ha sufrido de una serie de problemas de salud, como ansiedad, estrés postraumático y fibromialgia, los que ha abiertamente comentado con la prensa y sus fanáticos, los pequeños monstruos.

¿Qué es la fibromialgia?

Esta es una enfermedad crónica conocida por causar mucho dolor, ya que se altera la percepción de los estímulos externos.

Pero también por ser un diagnóstico bastante controvertido. Es que hace solo unos años, varios médicos negaban su existencia, puesto que las alteraciones no son provocadas por un cambio físico reconocible. Es por esto también que resulta bastante difícil diagnosticarla.

"Me irrita mucho la gente que no cree que la fibromialgia es real", contó en una entrevista con la revista Vogue en 2018. "La gente tiene que ser más compasiva. El dolor crónico no es una broma. Y es despertarse cada día sin saber cómo te vas a sentir".

Para Lady Gaga, significó someterse a una serie de resonancias magnéticas, las que no arrojaban ni un problema, "pero el cuerpo recuerda", contó la artista.

Es que se ha definido que esta enfermedad no solo es más probable que ocurra en mujeres, además es habitual que se presente en personas que sufrieron de algún evento traumático, como un abuso sexual, o por un accidente de gran magnitud.

¿Cuáles son los síntomas?

La principal característica de la fibromialgia es el dolor. Muchas veces los pacientes dicen sentir dolor en todo el cuerpo, pero también se puede concentrar en la zona del cuello y espalda.

Según el Servicio de Salud Británico, además del dolor, otros de los síntomas que pueden presentar los pacientes con fibromialgia son:

Sensibilidad extrema . El más mínimo roce se puede sentir como un gran dolor, casi como cuando te pegas en el dedo pequeño del pie.

. El más mínimo roce se puede sentir como un gran dolor, casi como cuando te pegas en el dedo pequeño del pie. Rigidez . Especialmente durante las mañanas, inmediatamente después de despertar, las personas con fibromialgia pueden sentir su cuerpo menos flexible de lo usual, por lo que se dificultan los movimientos.

. Especialmente durante las mañanas, inmediatamente después de despertar, las personas con fibromialgia pueden sentir su cuerpo menos flexible de lo usual, por lo que se dificultan los movimientos. Fatiga . Puede variar de casos severos a unos más moderados.

. Puede variar de casos severos a unos más moderados. Mala calidad de sueño . Puede que notes que el sueño no es reparador, sin importar cuántas horas duermas.

. Puede que notes que el sueño no es reparador, sin importar cuántas horas duermas. Problemas cognitivos . Procesos mentales como el habla, la memoria, la atención y la concentración podrían verse afectados por la enfermedad.

. Procesos mentales como el habla, la memoria, la atención y la concentración podrían verse afectados por la enfermedad. Dolor de cabeza. Severos o moderados, los episodios de malestar son más frecuentes de lo común.

Severos o moderados, los episodios de malestar son más frecuentes de lo común. Síndrome de colon irritable.

Mareos.

Mayor sensación de frío o incapacidad del cuerpo para controlar bien la temperatura.

o incapacidad del cuerpo para controlar bien la temperatura. Sensación de urgencia por mover las piernas.

Adormecimiento u hormigueo en las manos y pies.

en las manos y pies. Ansiedad.

Aumento del dolor asociado a la menstruación.

Depresión.

Esta no es una enfermedad que se pueda curar o tratar en sí, más bien, los médicos se concentran en mejorar la calidad de vida de los pacientes, por lo que recetarán fármacos y terapias para aliviar los malestares.

Este artículo está diseñado para informar y no pretende dar consejos o soluciones médicas. Pregúntele siempre a su doctor o especialista si tiene dudas sobre su salud o antes de iniciar un tratamiento.

