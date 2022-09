9 síntomas que te podrían advertir que tienes cáncer de hígado

22 sept. 2022 - 21:00 hrs.

El hígado es el órgano más grande en el interior del cuerpo; este es responsable de almacenar nutrientes, eliminar desechos y ayudar al sistema digestivo en el procesamiento de los alimentos. Existe una serie de enfermedades que pueden afectarlo, y el cáncer, es una de ellas.

Esta se presenta cuando las células del cuerpo se multiplican descontroladamente, formando, tumores en diferentes puntos del hígado.

Si bien se desconocen las causas exactas que gatillan el cáncer, los expertos han determinado que ciertos comportamientos podrían aumentar el riesgo de padecerla. Según el Centro de Control y Prevención de Enfermedades de Estados Unidos (CDC, por sus siglas en inglés), algunos de los factores de riesgo son:

Tener sobrepeso u obesidad.

Ser fumador.

Beber alcohol.

Infectarse con los virus de la hepatitis B o C.

Tener cirrosis.

Tener el hígado graso.

Tener diabetes.

Tener hemocromatosis.

Si bien no es una enfermedad que se pueda prevenir en su totalidad, desde la Sociedad Americana del Cáncer recomiendan evitar los factores de riesgo que se puedan, para disminuir las probabilidades de diagnóstico.

¿Cuáles son los síntomas?

El cáncer es una enfermedad que no se presenta en su máxima expresión inmediatamente, más bien, esta avanza con el tiempo. Por lo que no es de extrañar que los síntomas del cáncer de hígado no se presentan hasta que ya está en estados más desarrollados.

También puede ocurrir que muchas de las manifestaciones más habituales de este tipo de cáncer coincidan con otros problemas médicos, por lo que presentar una o más de estas no es una señal inequívoca de que se padece la enfermedad.

Según informan desde la Sociedad Americana del Cáncer, algunos de los principales síntomas que se pueden presentar son:

Pérdida de peso, sin intentarlo. Pérdida del apetito. Sensación de estar satisfecho a pesar de comer poco. Náuseas o vómitos. Agrandamiento del hígado. Se siente como inflamado bajo las costillas, al lado derecho. Agrandamiento del bazo. Se siente como inflamado bajo las costillas del lado izquierdo. Dolor en el abdomen o cerca del omóplato derecho. Picazón. Color amarillo en la piel u ojos, conocido como ictericia.

En caso de cualquier duda, lo mejor es consultar, lo antes posible, con un especialista; así, en caso de que se confirme el diagnóstico, se puede comenzar antes con las estrategias de tratamiento.

Este artículo está diseñado para informar y no pretende dar consejos o soluciones médicas. Pregúntele siempre a su doctor o especialista si tiene dudas sobre su salud o antes de iniciar un tratamiento.

