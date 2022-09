Se le conoce como "kratom" o mitraginina: Estos son los efectos de la nueva droga incautada por Aduanas

Durante los primeros días de septiembre, el Servicio de Aduanas de Chile incautó 40 kilos de una nueva droga, la mitriginina o "kratom". Personal de la organización retiró 20 bolsas de plástico selladas y rellenas con un polvo verde.

Según informaron en un comunicado, los paquetes con esta sustancia es regulada por la Ley 20.000, habrían sido enviados al país desde Emirato Árabes.

"Esta droga es nueva y está prohibida y sancionada por la Ley 20.000, es que hacemos el llamado a la comunidad para que tengan presente aquello, ya que su uso es nocivo para la salud y mezclado con otras sustancias puede incluso causar la muerte", dijo María José Rodríguez, jefa de Fiscalización de la Aduana Metropolitana.

Esta sustancia, al igual que la marihuana, es deriva de una planta nativa al Sudeste asiático, llamada Mitragyna speciosa. En países como Tailandia y Malasia se le conoce como "kratom" y "Biak-Biak" a las preparaciones derivadas de este vegetal.

El año 2020, la revista GQ publicó un artículo en que presentaban los derivados de esta planta como un producto "milagroso" que habría estado remplazando el consumo de marihuana.

There is another plant called mitragyna speciosa (kratom) which is seemingly unrelated to papaver somniferum. It’s in the Rubiacaea family, which includes the plant that coffee comes from and the plant that quinine comes from. (Quinine is what gives tonic water its bitter taste). pic.twitter.com/clSr6TuRPA