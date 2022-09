Tengo diabetes: ¿Qué pasa si tomo alcohol durante Fiestas Patrias?

13 sept. 2022 - 13:00 hrs.

Durante las Fiestas Patrias el exceso es la palabra que reina. Es que cuando estamos en modo festivo olvidamos algunas restricciones, por lo que comemos y tomamos cuanto queremos.

En sí, no es algo malo, siempre y cuando se haga con responsabilidad, cuidando la seguridad de quienes nos rodean y la nuestra.

Un particular cuidado deben tener las personas con condiciones de salud previas, como la diabetes, cuya estabilidad depende completamente de qué y cuánto se come y toma.

Las personas que padecen diabetes, ya sea el tipo 1 o 2, pueden consumir alcohol, aunque deben considerar las recomendaciones especiales.

¿Qué pasa cuando tomo alcohol?

Las personas con diabetes tienen dificultad para procesar la glucosa que entra al organismo a través de la comida. Esta se mueve por el torrente sanguíneo para abastecer los órganos y tejidos de energía, pero para este proceso depende de la insulina.

En el caso de las personas con diabetes, no producen suficiente de la hormona que le permite distribuir correctamente el azúcar. En el caso de quienes tienen el tipo 1, simplemente no producen insulina, y quienes desarrollaron el tipo 2 tienen un páncreas menos sensible, que no libera las concentraciones necesarias de la hormona.

Cuando las personas con diabetes toman cantidades moderadas de alcohol, sus niveles de glucosa en la sangre se elevarán (una respuesta que también tienen las personas sanas). En quienes tienen tipo 2, esto se podría traducir en una hiperglucemia.

Pero quienes padecen cualquiera de los dos tipos, y se encuentran con fármacos o inyecciones para regular los niveles de azúcar, podrían sufrir el efecto contrario, una hipoglucemia.

Es que el hígado, además de secretar la insulina necesaria, se encarga de procesar y desintoxicar el cuerpo del alcohol, pero no puede llevar a cabo ambas funciones al mismo tiempo, por lo que debe elegir cuál realiza primero.

En este proceso, es que se podría producir una hiperglucemia, en la que los medicamentos potenciarán la eliminación de la glucosa de la sangre, lo que podría disminuir, peligrosamente, los niveles y podría ser aún peor si es que se bebe con el estómago vacío.

¿Qué puedo hacer?

Desde la Fundación Diabetes Juvenil de Chile, enseñan que diferentes tipos de alcohol, producen diferentes efectos. En el caso de los fermentados, como la cerveza, es más probable que suba la glicemia; mientras que con los destilados de mayor graduación alcohólica tienen más probabilidades de bajar la glicemia con un efecto retardado.

Además, la moderación será la clave para evitar problemas con tu azúcar, o cualquiera de los efectos negativos asociados al consumo de alcohol.

La Asociación Británica de Diabéticos recomienda, para evitar una hipoglucemia, que al momento de beber tomes en cuenta algunos consejos:

Nunca bebas con el estómago vacío. Cuéntale a tus amigos que tienes diabetes y qué pueden hacer en caso de que tengas una hipoglucemia. Ten un kit o todos los implementos necesarios para tratar una posible hipoglucemia. Ten siempre colaciones en los bolsillos. Revisa tus niveles de azúcar durante la noche. Utiliza solo bebidas y jugos sin azúcar. Bailar es una forma de ejercicio que podría ayudarte a regular el azúcar. Toma mucha agua una vez que llegues a tu casa. No te acuestes antes de tratar una hipoglucemia.

Este artículo está diseñado para informar y no pretende dar consejos o soluciones médicas. Pregúntele siempre a su doctor o especialista si tiene dudas sobre su salud o antes de iniciar un tratamiento.

