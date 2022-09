Vivió hasta los 96 años: Estos son los alimentos que prefería comer la reina Isabel II

12 sept. 2022 - 10:00 hrs.

El jueves 8 de septiembre de 2022, a los 96 años, falleció la reina Isabel II en la tranquilidad del castillo de Balmoral. Tras más de 70 años de reinado, la monarca pasará a la historia por estar en el trono británico durante más tiempo.

Si bien son muchos los factores que podrían explicar la larga vida de la monarca, la reina era conocida por llevar un activo y relativamente saludable estilo de vida.

Por su valioso rol para la monarquía, su salud era monitoreada por un equipo médico que le recomendaba su dieta. De hecho, recientemente le habrían aconsejado dejar de consumir alcohol, para así fortalecer su salud.

¿Qué consumía la Reina Isabel II?

Según han comentado cocineros, biógrafos y cercanos a la casa real, su alimentación no era la más variada. No era necesariamente una excéntrica, sino que comía "para vivir", comentó Darren McGrady, un ex cocinero real.

Es por eso que prefería alimentos conocidos por tener una variedad de beneficios para la salud. Conoce cuáles eran algunos de los ingredientes clásicos que componían su dieta.

Té

Como cualquier británico, el té negro, especialmente el Earl Grey, habría sido uno de los más consumidos por la Reina. Este habría sido la primera bebida de la mañana y la que acompañaba los sandwiches y pasteles de fruta que comía durante el té de la tarde.

Esta infusión ha sido ampliamente estudiada por su variedad de beneficios. Según una reciente publicación, las personas que lo toman regularmente tendrían un menor riesgo de mortalidad, en comparación con quienes no lo consumen.

Además, gracias a los potentes antioxidantes que contiene, podría apoyar la buena salud del corazón, reducir el colesterol, mejorar el funcionamiento del sistema digestivo, disminuir la presión arterial y el riesgo de tener un accidente cerebrovascular.

Cereales y fruta

Después de tomar el té en la mañana, la reina Isabel II disfrutaba de cereales con fruta para el desayuno, y la variedad Special K de Kellogs habría sido su favorita.

Dependiendo de la variedad de cereal que se elija, este desayuno podría aportar una excelente cantidad de fibra. Este nutriente permite mejorar la digestión y la flora bacteriana, pero también jugaría un rol clave en la prevención de enfermedades como la diabetes y problemas cardiacos, ya que ayuda a regular el azúcar y a eliminar el colesterol "malo" de la sangre.

Salmón

Al almuerzo y en las cenas que tenía en palacio, la reina habría preferido comer distintas variedades de pescados grasos, como el salmón o el lenguado.

Este tipo de alimentos no contienen tantas grasas saturadas como ocurre con algunos cortes de carne de vacuno. Más bien, aportan ácidos grasos fundamentales como el omega-3. Este nutriente permite proteger la salud del corazón, ya que podría ayudar a regular la presión sanguínea, y así se podría prevenir la hipertensión.

Chocolate amargo

Si bien, la mayoría de sus postres habrían sido frutas, el chef Darren McGrady confesó a CNN que la monarca era fanática del chocolate. "Tiene que ser el chocolate negro, cuanto más oscuro mejor. No le gustaba el chocolate con leche ni el blanco", comentó el cocinero personal.

Según algunas investigaciones, este producto podría ayudar a la longevidad de las personas, ya que podría aportar a la salud del corazón con flavonoides y antioxidantes. Pero la clave estaría en consumir pequeñas cantidades.

Este artículo está diseñado para informar y no pretende dar consejos o soluciones médicas. Pregúntele siempre a su doctor o especialista si tiene dudas sobre su salud o antes de iniciar un tratamiento.

