"No podía estar ahí en las clases": Este es el trastorno que complicó la vida escolar de Vale Roth

30 ag. 2022 - 11:00 hrs.

Durante su participación en un programa de TV, la exbailarina de "Rojo", Valentina Roth (31), contó sobre su vida durante la cuarentena. Mientras que el resto de Chile hacía pan o seguía desafíos de ejercicios online, Vale Roth aprovechó los peores días del coronavirus para terminar su educación escolar.

En años anteriores había intentado finalizar cuarto medio, pero sufría crisis de pánico que le impedían asistir a clases.

"Soy muy, pucha, 'me entra por aquí, me sale por allá'. Tengo déficit atencional brígido, entonces no podía estar ahí en la clases", explicó la celebridad.

Es por esto que las clases online le evitaron las crisis de pánico y angustia que tanto le afectaron en ocasiones anteriores.

¿Cómo es el déficit atencional?

El trastorno de déficit atencional (TDA) es un trastorno neuroconductual bastante común en la población. Este produce dificultades en la concentración, memoria, puede aumentar los niveles de energía, conocido como hiperactividad, o puede producir ambos síntomas.

La diferencias de las personas con este trastorno se suelen notar durante los primeros años de enseñanza escolar, ya que suelen tener problemas en clases.

Este trastorno puede ser diagnosticado por un neurólogo o psiquiatra, quienes además pueden recetar tratamiento farmacológico. Además, los medicamentos suelen ser complementados con terapia que permitirá a los pacientes tener las herramientas para regular su conducta y mejorar su desempeño académico y personal.

¿Cómo afecta a los adultos?

Si bien solemos pensar que el TDA solo lo padecen los niños, pero especialmente en las personas que no reciben tratamiento durante sus primeros años, este también podría manifestarse en su vida adulta, causando problemas en sus trabajos o relaciones personales.

Según el sitio WebMD, los adultos con déficit atencional podrían presentar:

Problemas para organizarse, pueden ser sus horarios, recordar fechar importantes o responsabilidades como pagar las cuentas. Pueden tener frecuentes accidentes de tráfico. No tienen que ser muy graves, pero es que manejar es una actividad que requiere tu atención completa durante un periodo relativamente largo. Pueden ser extremadamente fáciles de distraer. Puede que lo notes en tu lugar de trabajo, que cualquier estímulo externo parece más interesante que lo que estás haciendo. No son muy buenos para escuchar. No es que no escuchen lo que dicen, sino que no lo retienen. No son capaces de relajarse y están en constante estado de alerta y movimiento. Esto es especialmente habitual en quienes tienen el trastorno con hiperactividad. Les cuesta comenzar las tareas. Son excelentes procrastinadores y suelen esperar el filo de las fechas de entrega para iniciar cualquier tarea. No son los más puntuales. El manejo del tiempo es complicado para las personas con este trastorno. Es que es difícil planear las horas de llegada cuando no te das cuenta de que tu auto no tiene bencina o cuando estás convencido de que las cosas toman menos tiempo del que realmente necesitan. No tienen prioridades claras. Muchas veces priorizan las actividades de forma poco eficiente.

Este artículo está diseñado para informar y no pretende dar consejos o soluciones médicas. Pregúntele siempre a su doctor o especialista si tiene dudas sobre su salud o antes de iniciar un tratamiento.

Todo sobre Famosos chilenos

Todo sobre Salud Mental