Luz brillante aparece en el desierto y puede verse desde el espacio: ¿A qué se debe este fenómeno?

Una astronauta de la Estación Espacial Internacional (ISS, por sus siglas en inglés) compartió a través de redes sociales un avistamiento muy peculiar de la Tierra.

Se trata de la italiana Samantha Cristoforetti, pertenenciente a la Agencia Espacial Europea (ESA), quien reveló la existencia de un brillante foco de luz en medio del desierto de Negev, al sur de Israel.

"¡Vista intrigante! Un punto brillante en el desierto de Negev. ¡Qué raro ver luces hechas por humanos durante el día!", indicó la astronauta en su cuenta de Twitter.

"Es una planta de energía solar por concentración, una de las tecnologías para obtener energía renovable del sol. ¡Con una de las torres de energía solar más altas del mundo!", añadió.

Intriguing sight! A bright dot in the Negev desert…so unusual to see human-made lights in day passes! It’s a concentrated solar power plant, one of the technologies to get renewable energy from the Sun. With one of the world’s tallest solar power towers! #MissionMinerva pic.twitter.com/MFbCpXpxmG