"Nunca es tarde": Valentina Roth explica por qué terminó el colegio en plena pandemia

La influencer y bailarina chilena Valentina Roth, de 31 años, fue parte de un nuevo episodio del programa "La Divina Comida", donde se sinceró sobre los complejos momento que vivió en su juventud.

Durante la conversación, la exfigura de la farándula nacional contó las razones por las que decidió terminar la enseñanza media a sus 30 años, en medio de la pandemia del coronavirus.

"Nunca es tarde"

"Yo terminé cuarto medio en pandemia, bacán, online, me encantó, era más fácil porque yo empecé con todo el tema de las crisis de pánico y no podía ir al colegio", partió explicando.

Asimismo, detalló que si bien tuvo la intención asistir de manera presencial, sus problemas de salud mental se lo impedían. "Iba, trataba de sacarlo y después me angustiaba al entrar a las clases, porque soy muy de que me entra por aquí y me sale por allá", indicó

Al comenzar con clases virtuales, los obstáculos desaparecieron y logró terminar su etapa escolar. En este sentido, destacó que esta alternativa fue la más idónea para ella.

"Tengo déficit atencional brígido… Así que solucionado para mí. Esto me cayó como anillo al dedo. Salí del colegio, nunca es tarde", sentenció.

Finalmente, la exchica reality aseguró que "la pandemia a mí me hizo súper, sacó como mi mejor lado". Cabe destacar que, tras graduarse en 2020, Valentina Roth declaró que su objetivo era estudiar para convertirse en personal trainer.

