Aseguran que Gerard Piqué terminó con Shakira en diciembre: Ella le propuso ir a terapia

28 ag. 2022 - 20:00 hrs.

El mundo supo de la separación de Shakira y Piqué en junio de 2022, pero ellos ya habían roto desde diciembre de 2021. Así lo reveló el paparazzi, Jordi Matin, quien lleva 12 años haciendo cobertura a la expareja.

Transcurridos casi tres meses del comunicado que emitieron, ahora se develan nuevos detalles de lo que fueron los últimos días de la relación entre Shakira y Piqué que se prolongó durante 12 años y en la que procrearon a sus hijos Sasha y Milan.

Gerard Piqué terminó con Shakira

La cantante colombiana y la figura del Barcelona parecían una pareja consolidada ante los medios de comunicación. En febrero, en pleno mes del "Amor y la Amistad", Shakira dejaba un bonito mensaje a Piqué, pero este no recibió respuesta por parte del futbolista.

El silencio del deportista despertó las sospechas y se comenzó a hablar de una separación que se confirmó meses después en medio del estreno de “Te Felicito”, la más reciente canción de la intérprete.

“Pedimos respeto”, fue todo lo que se decía en el breve comunicado emitido por los representantes de la barranquillera.

Pero la ruptura no había comenzado allí, sino meses antes. El paparazzi Jordi Martin contó al programa "Amor y Fuego", que fue en diciembre de 2021 cuando Piqué terminó con Shakira.

"Durante el mes de diciembre la familia viajó a Disney World, Orlando, y al llegar a Barcelona, Piqué le dice: 'Shakira las cosas no están bien. Estoy muy agobiado, necesito espacio'", contó Martin.

"Entonces, Shakira le dice: 'No te preocupes que yo me voy 17 días a Los Ángeles y vas a tener espacio'. Al llegar de Los Ángeles, Piqué le dice que la relación se acabó", sostuvo.

El paparazzi también contó que Shakira no aceptó la ruptura y planteó a Piqué hacer terapia para rescatar la relación, pero él no aceptó. Finalmente, “y como no le quedó otra opción”, la intérprete emitió el comunicado público.

Según las fuentes del comunicador, la relación entre Piqué y Clara Chía Martí no es reciente, sino que ya lleva con la joven al menos un año. De acuerdo con la información que maneja, las infidelidades de Piqué no son nuevas.

“Shakira lleva años engañada. Ahora le están llegando mensajes de muchísimas chicas, de muchísimas mujeres, no solamente Clara, sino de años anteriores a Clara. Shakira está muy decepcionada de Gerard”, dijo el paparazzi, quien asegura que la cantante desconocía realmente las andanzas de su expareja.

“Él sabe las medidas que debe tomar cuando se ve con una chica. Shakira no sabía absolutamente nada, ahora está pidiendo apoyo para saber lo que pasaba realmente”, aseguró.

