Gerard Piqué revela por qué no se ha casado con Shakira

06 may. 2022 - 20:30 hrs.

Gerard Piqué, el defensa central del Barcelona, entregó nuevo detalles de su relación con Shakira, revelando por qué no se ha casado con la cantante colombiana.

El futbolista, de 34 años, comenzó a salir con la intérprete de “Waka Waka” en el año 2010, durante el rodaje del video para la canción oficial del Mundial de Fútbol en Sudáfrica. Fruto de la relación han tenido dos hijos: Milan, de 8 años, y Sasha, de 6.

Todo sobre Shakira

Las razones de Piqué

Recientemente, el español protagonizó un nuevo video de "The Overlap", programa de YouTube del exjugador del Manchester United, Gary Neville, donde se sometió a un test rápido de todo tipo de preguntas.

En este contexto, detalló cómo es su día a día junto pareja e hijos: "Me levanto, llevo a los niños al colegio, tengo que estar aquí (en las instalaciones del Barça) a las 9:30 AM. Comenzamos a entrenar a las 11, durante una hora y media o dos. A las 13 horas comemos aquí. Y luego tengo el resto del día para dedicarlo a otras cosas. Negocios, familia... lo que sea", contó.

Neville señaló que, al buscar información de Piqué, le llamó la atención que no tuviera planes de matrimonio con Shakira.

"Estuve leyendo información sobre ti este fin de semana y pensé en que no estás casado. Hay un dato que dice que es como el fruto prohibido. Que ella quiere mantenerte alerta", comentó el exfutbolista.

Frente a esto, Piqué explicó que "no estoy casado. Es su mentalidad. Me gusta cómo estamos ahora. Tenemos dos hijos, funcionamos bien como pareja. No necesitamos estar casados", aseguró.

Todo sobre Famosos