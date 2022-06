Golpe mortal: Neurocirujano explica qué pudo haber pasado con boxeador que se volvió viral por "pelear con el aire"

Esta semana, la Federación de Boxeo de Sudáfrica anunció, a través de un comunicado, el sensible fallecimiento de Simiso Buthelezi (24), el joven boxeador que se volvió viral luego de que circulara un video en el que se le ve actuando de manera errática durante una pelea.

Boxing South Africa have announced the tragic the passing of Simiso Buthelezi.



