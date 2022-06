Síndrome de Duane: Esta es la condición por la que se tuvo que operar el joven actor Elías Collado

El joven actor Elías Collado entró a pabellón tras esperar por tres años por una cirugía. El preadolescente de 14 años se operó los ojos para corregir las molestias producidas por el Síndrome de Duane que padece. Esta es la tercera vez que se debe intervenir los globos oculares.

"Vamos por la tercera cirugía del ojo... Deséenme suerte...", escribió en una publicación en sus redes sociales. Más tarde, actualizaron a sus seguidores e informaron que todo resultó bien.

Este es un desorden en los ojos que se presenta desde el nacimiento y se caracteriza por limitar el movimiento de abducción del ojo, eso significa que se limita el movimiento hacia los lados, de la nariz hacia la oreja.

Cuando el paciente intenta mover el ojo afectado, este puede retraerse (irse hacia dentro) o se desvía la vista hacia arriba o abajo.

Este síndrome es catalogado como un tipo de estrabismo, ya que corresponde a un desajuste de la vista y, en algunas personas, se puede desarrollar como ambliopía, también conocido como "ojo perezoso".

Puede que nunca antes hayas escuchado sobre este desorden, y es de esperar, puesto que se considera una enfermedad rara, con una prevalencia en la población que no supera el 1%.

La desviación es producida por un error en el desarrollo del sexto nervio craneal, el cual está encargado de mover el músculo recto lateral.

