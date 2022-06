Así es cómo puedes evitar que "transpiren" las ventanas de tu casa

09 jun. 2022 - 16:00 hrs.

¿Te has levantado por las mañanas y descubierto que tus ventanas están manchadas con agua? Esto no es líquido en el exterior causado por una lluvia, sino que es agua que se acumula en la cara interior de tus ventanas. Esto no es necesariamente un problema, sino más bien una molestia que se debe limpiar.

La "transpiración" de las ventanas ocurre por la condensación del aire dentro del hogar. Es un resultado del fenómeno contrario a la evaporación: cuando el aire húmedo se enfría al punto que ya no puede mantener el agua en estado gaseoso.

Esto suele ocurrir más frecuentemente en invierno porque el aire caliente del interior del hogar entra en contacto con los vidrios, los que se encuentran a una temperatura mucho más baja.

Que se condense el agua no es una señal de una falla estructural o un problema, de hecho, es un indicador de que las ventanas están bien cerradas, y cumplen un buen trabajo en impedir que entre el aire helado a tu hogar.

¿Cómo lo evito?

La clave para poder evitar la condensación en las ventanas está en el equilibrio de la humedad dentro del hogar.

La primera recomendación es mantener bien ventilado el hogar. Para eso solo debes abrir las ventanas, por lo menos durante unos 20 minutos al día, según recomendó en RealHomes.com, James Mokler, asistente de gestión de productos de Kärcher.

Otra medida que puedes implementar es mantener una temperatura baja y constante en el hogar.

"Asegurarse de que hay una temperatura cálida en la casa evitará que las superficies se enfríen lo suficiente como para que se produzca la condensación", agregó Mokler.

Por otro lado, para mantener la humedad a raya, los expertos también recomiendan secar la ropa lavada siempre en el exterior, ya que cuando mantienes prendas mojadas en el interior, aumenta al agua en el ambiente.

Si bien, la condensación de agua no es un problema cuando se mantiene en las ventanas, es importante evitar que esta ocurra en las paredes del hogar. Cuando esto sucede, pueden aparecer hongos y moho peligroso, y pueden ser una señal de que la casa requiere de un mejor aislamiento.

