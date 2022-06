¿Tienen origen extraterrestre? NASA establece panel de expertos para estudiar Fenómenos Aéreos no Identificados

La NASA anunció a través de un comunicado que instaurará un nuevo equipo de trabajo dedicado a investigar la información sobre los Fenómenos Aéreos no Identificados (UAP, por sus siglas en inglés).

Estos corresponden a observaciones de eventos u objetos en el cielo que no son naves humanas, ni eventos naturales, y a los cuales aún no se les puede dar una explicación científica.

El equipo contará con científicos, expertos en aeronáutica, análisis de datos, los que tendrán 9 meses para preparar un informe con los resultados de su investigación.

Esta medida es implementada debido a que la agencia espacial no forma parte del comité de trabajo para el estudio de Fenómenos Aéreos no Identificados del Departamento de Defensa de Estados Unidos.

UFOs: In his testimony today before a U.S. House Intelligence subcommittee, Undersecretary for Intelligence Ronald Moultrie (the top Pentagon intelligence officer) said, "We're open to all hypotheses. We're open to any conclusions that we may encounter."#ufotwitter pic.twitter.com/pQsa0kSz5b