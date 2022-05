Estos son los alimentos que deberías evitar para no sufrir la irritación de tu vejiga

20 may. 2022 - 13:00 hrs.

Los órganos y tejidos que componen el sistema urinario pueden verse beneficiados o afectados por todo lo que consumes. Si quieres evitar enfermedades o irritaciones, lo mejor es que evites ciertas comidas.

Una de las principales preocupaciones para este sistema es la irritación de la vejiga. Esta produce una mayor sensación de urgencia o frecuencia para orinar o incluso dolor en la parte más baja del abdomen.

Pero esta no surge de la nada, por lo general está asociada a ciertas enfermedades, como las infecciones urinarias. Si bien, estas no siempre son emergencias médicas, es importante que no las dejes pasar y que recibas tratamiento médico para evitar que escale su gravedad y molestias.

Si quieres evitar la irritación de tu vejiga, hay ciertos alimentos que deberías evitar.

Café

Unsplash

La cafeína es conocida como un ingrediente irritante, de hecho, ciertos estudios identificaron que las personas que consumen mucha, sienten con mayor frecuencia el mismo ardor asociado a las infecciones urinarias, y una mayor frecuencia de la orina.

Si eres de aquellas personas que por nada del mundo podría renunciar al café, los expertos tienen algunas recomendaciones. Según la doctora Natasha Bhuyan, antes y durante tu café deberías tomar agua o alternarlo durante el día con otro líquido que no tenga cafeína.

Bebidas carbonatadas

Unsplash

Además de contener cafeína, el azúcar agregada de este tipo de bebidas se ha comprobado que genera una mayor irritación en la vejiga. Incluso cuando son fabricadas en los formatos sin azúcar, los endulzantes artificiales, como el aspartamo, acesulfamo K o sacarina sódica, producen el mismo efecto.

Frutas ácidas

Unsplash

Los frutos cítricos, ya sean enteros o en jugo, producen irritación debido al alto nivel de acidez que tienen. Debido a su pH ácido, afectan el balance neutro que tiene naturalmente la vejiga.

La doctora Bhuyan indica que no es necesario dejar por completo las frutas que caben en la categoría de más ácidas, si no que se deben controlar las porciones.

Alimentos que causan constipación

Unsplash

Granos procesados, como el arroz blanco, la leche, la carne, las bebidas alcohólicas, los alimentos con gluten, son algunas de las comidas conocidas como ser responsables de la constipación intestinal. Además de afectar la frecuencia con la que vas al baño, estos podrían ser responsables de la irritación en tu vejiga.

Según la doctora Bhuyan, la relación directa entre ambos sistemas podría explicar por qué en algunas personas estas comidas podrían afectar a tu vejiga.

Este artículo está diseñado para informar y no pretende dar consejos o soluciones médicas. Pregúntele siempre a su doctor o especialista si tiene dudas sobre su salud o antes de iniciar un tratamiento.

Todo sobre Alimentación saludable