Puede que necesites un baño cerca: Estos son los alimentos que aumentan las ganas de orinar

Si bien todos orinamos, no todos lo hacemos con la misma frecuencia. Probablemente conoces personas que, según tu criterio, van poco al baño, mientras que otros pareciera que no se pueden despegar. Es que no todos tienen el mismo control sobre su vejiga.

Existe una variedad de factores que pueden disminuir tu capacidad de control. Si bien, todos tenemos aproximadamente el mismo tamaño de vejiga, similar al de una granada que puede albergar cerca de medio litro de agua fácilmente durante dos horas, esta se puede estirar a un tamaño mucho mayor, en caso de que sea necesario.

Lo normal, según la Clínica Cleveland, es orinar entre 6 y 8 veces durante 24 horas. Si lo haces más seguido, podrías estar presenciando algún problema con la vejiga o cambio en la alimentación.

Afortunadamente, una vejiga sobre reactiva es algo que se puede entrenar. Dependiendo de aquello que lo está causando, un médico podría indicar practicar ejercicios de piso pélvico para tratar cualquier tipo de incontinencia.

¿Qué alimentos aumentan las ganas de orinar?

Son varios los factores que pueden explicar por qué estás yendo más al baño. Puede ser que estés tomando más agua, o se trata de una condición médica, pero también podría ser el resultado del consumo de ciertos alimentos que producen irritación en el órgano y derivan en una micción más habitual.

Si te encuentras en una situación en la que quieres evitar pensar en el baño como, por ejemplo, si vas a ir al cine, estas son algunas de las comidas que deberías evitar, según Healthline:

Productos fabricados o derivados del tomate, como salsas, ketchup, pizzas o platos de pasta.

Café o té.

Chocolate.

Frutas cítricas, como naranjas, limones, pomelos y limas.

Bebidas alcohólicas de cualquier tipo.

Bebidas carbonatadas.

Endulzantes naturales o artificiales.

Comidas picantes.

Alimentos procesados.

Cebollas.

Cranberries.

Este artículo está diseñado para informar y no pretende dar consejos o soluciones médicas. Pregúntele siempre a su doctor o especialista si tiene dudas sobre su salud o antes de iniciar un tratamiento.

Todo sobre Alimentación saludable

Todo sobre Salud