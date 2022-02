¿Asteroide o nave espacial?: Proponen lanzar una misión para conocer a Oumuamua

No es un cometa ni un meteorito, 'Oumuamua es conocido por toda la comunidad astronómica como un objeto interestelar del que todavía no existe certeza sobre qué es realmente.

Este objeto descolocó a los astrónomos cuando en 2017 pasó a alta velocidad cerca de nuestro planeta, por lo que algunos esfuerzos esperan dar una respuesta clara.

Las incertezas dieron espacio para que el profesor de la Universidad de Harvard, el famoso Avi Loeb, propusiera que este no era un objeto cualquiera, sino una especie de nave solar. Por la extraña forma alargada de 'Oumuamua, el experto sugiere que sería una especie de "velero alienígena".

Es por eso que desde que "el primer mensajero distante" (significado de 'Oumuamua en hawaiano) que han surgido iniciativas para confirmar qué es este objeto.

El Proyecto Lyra pertenece a la Iniciativa para Estudios Interestelares y en la actualidad evalúan la probabilidad de enviar alguna de las naves más rápidas construidas por los humanos, como las Voyager, que viajan a los confines del Sistema Solar.

En 2017 se acercó, pero de inmediato comenzó su viaje al punto más lejano de su órbita aparente de nuestro planeta, por eso se requiere de una gran propulsión para alcanzarlo, la que permita alcanzar los 95 mil kilómetros por hora a los que viaja.

Para esto, se recomienda utilizar la maniobra orbital de Oberth. Para esto se debería lanzar una nave en dirección al Sol; una vez que alcance el punto más cercano con la estrella solar, la fuerza de gravedad acelerará naturalmente su recorrido. Esto hará más eficiente el uso de combustible y permitirá alcanzar mayores velocidades.

Desde la Iniciativa para Estudios Interestelares indican que la ventana de lanzamiento sería entre 2028 y 2030, y en el caso que se empleen cohetes térmicos nucleares, el viaje podría demorar menos de 20 años.

