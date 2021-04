La ciencia aún no nos permite imaginar los viajes espaciales como en el cine y la televisión. Por el momento seguiremos sin grandes máquinas habitadas con teletransportación entre planetas. Pero lo que sí ocurre y es real es la investigación espacial con naves no habitadas.

Estas máquinas recorren el vasto espacio para reunir información científica, pero no todas logran entrar a los sectores más profundos. De hecho, solo 5 sondas han logrado superar el hito de las 50 unidades astronómicas.

La unidad astronómica (UA) es la medida de distancia utilizada por los astrónomos, y 1 UA equivale a la distancia entre la Tierra y el Sol. Las 50 UA equivalen a 7,5 billones de kilómetros, pero para graficar: imaginemos que nuestra casa es la Tierra, la casa que está pegada a lado izquierdo sería el Sol. En esta descripción, Júpiter estaría 4 casas a la derecha y a 50 casas más su cumplirían las 50 UA.

Recientemente la nave New Horizons rompió este récord astronómico, y está tan lejos, que a pesar de que las instrucciones de los científicos de la NASA viajan a la velocidad de la luz, se demoran 7 horas en alcanzar la nave.

